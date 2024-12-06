Reuters: повстанцы в Сирии взяли под контроль третий крупный город и продвинулись к четвертому

Сирийские повстанческие силы в пятницу, 6 декабря, продвинулись к центральному городу Хомс после того фактически был взят под контроль Дейр-эз-Зор — главный опорный пункт правительственных сил в обширной пустыне на востоке страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три сирийских источника.