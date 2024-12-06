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Общество Reuters: повстанцы в Сирии взяли под контроль третий крупный город и продвинулись к четвертому

Reuters: повстанцы в Сирии взяли под контроль третий крупный город и продвинулись к четвертому

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1 комментарий

Сирийские повстанческие силы в пятницу, 6 декабря, продвинулись к центральному городу Хомс после того фактически был взят под контроль Дейр-эз-Зор — главный опорный пункт правительственных сил в обширной пустыне на востоке страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три сирийских источника.

Ранее повстанцы сумели захватить Алеппо и Хаму на северо-западе и в центре страны.

Два источника Reuters в сирийской армии сообщили, что альянс, известный как Сирийские демократические силы (СДС), захватил близлежащий пограничный переход Альбу-Камаль с Ираком. А на юге, недалеко от Аль-Хирака, повстанцы захватили крупную правительственную военную базу, сообщил CNN.

Yа западе страны, где группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) заняла города Эр-Растан и Телль-Биса, она продвигается к Хомсу, до которого осталось 10 км.

Хомс находится в самом центре сухопутного коридора из Ливана в Иран и имеет ключевое значение для Сирии. Если повстанцам удастся захватить его, они сумеют отрезать Дамаск от побережья, где находятся военно-морская база Тартус и авиабаза Хмеймим.

Помимо ХТШ, сирийских курдов и многочисленных формирований вооруженной оппозиции, в боевых действиях участвуют протурецкие группировки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что звонил сирийскому лидеру Башару Асаду и предложил «определить судьбу страны вместе».

* — признана террористической и запрещена в России

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Сирия Повстанцы Алеппо Хама Дейр-эз-Зор Хомс Реджеп Тайип Эрдоган Башар Асад
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Комментарии
2
Сила в Правде!!
1 минута
и кто ответит за потраченные на асада деньги российских пенсионеров.
Гость
4 минуты
и здесь про**али
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