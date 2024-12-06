«Цель — Дамаск». Эрдоган рассказал о звонке Асаду на фоне наступления в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что звонил сирийскому лидеру Башару Асаду и предложил «определить судьбу страны вместе». Об этом 6 декабря сообщает турецкое Anadolu Ajansı.

Эрдоган выразил надежду, что «марш оппозиции» в Сирии продолжится без каких-либо происшествий. «Идлиб, Хама, Хомс. И целью, конечно же, является Дамаск. Этот марш оппозиции продолжается. Мы надеемся, что этот марш в Сирии продолжится без происшествий и проблем», — приводит его слова издание.

По словам Эрдогана, регион находится в тяжелой ситуации. «Эти марши — не то, что мы бы хотели видеть. Мы искренне такого не хотим», — подчеркнул он.

Президент Турции также позвонил Асаду и предложил определить «судьбу Сирии вместе», но не получил положительного ответа. Он также отметил, что в очень сложной ситуации находится Ливан.

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