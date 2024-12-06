Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

2 м/c,

ю-в.

 771мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
Куда пойти на выходных
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Политика «Цель — Дамаск». Эрдоган рассказал о звонке Асаду на фоне наступления в Сирии

«Цель — Дамаск». Эрдоган рассказал о звонке Асаду на фоне наступления в Сирии

2 510
15 комментариев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что звонил сирийскому лидеру Башару Асаду и предложил «определить судьбу страны вместе». Об этом 6 декабря сообщает турецкое Anadolu Ajansı.

Эрдоган выразил надежду, что «марш оппозиции» в Сирии продолжится без каких-либо происшествий. «Идлиб, Хама, Хомс. И целью, конечно же, является Дамаск. Этот марш оппозиции продолжается. Мы надеемся, что этот марш в Сирии продолжится без происшествий и проблем», — приводит его слова издание.

По словам Эрдогана, регион находится в тяжелой ситуации. «Эти марши — не то, что мы бы хотели видеть. Мы искренне такого не хотим», — подчеркнул он.

Президент Турции также позвонил Асаду и предложил определить «судьбу Сирии вместе», но не получил положительного ответа. Он также отметил, что в очень сложной ситуации находится Ливан.

Наступление сирийских повстанцев началось неделю назад. Что происходит в этой стране — читайте в материале «Фонтанки».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
282775133
43 минуты
Приходят сообщения о том, что Асад утратил контроль над центром провинции Дераа. Войска бегут с юга в Дамаск. На севере от Дамаска боевики находятся примерно за 10 км от окружной дороги вокруг Хомса. Вполне возможно, что в ситуацию вынужденно вмешается Израиль, который возьмет под контроль линию соприкосновения с сирийской территорией в районе Голанских высот. Пока никаких признаков стабилизации для режима Асада не наблюдается, напротив - идет его стремительный распад.
Отец Родной
42 минуты
Скоро рассеяне поедут на новые турецкие курорты под Дамаск? Шойга всех там победил, курорты наши!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Новости компаний
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Новости компаний
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
ТОП 5
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00