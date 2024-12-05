Сирийские военные покинули город Хаму, куда проникли боевики

Боевики террористических формирований проникли в город Хаму, несмотря на большие потери. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает командование ВС Сирии, передает ТАСС.



Сирийские военные рассказали, что на фоне усиления столкновения и увеличения погибших в рядах ВС Сирии «боевики смогли проникнуть в несколько районов города».



Также в ВС Сирии добавили, что удерживающие Хаму подразделения правительственных сил «были передислоцированы за пределы города».

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