Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

3 м/c,

вос.

 776мм 87%
Подробнее
6 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
«Кресты» пошли на продажу
Копим на будущее
Что там в Сирии
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Сирийские военные покинули город Хаму, куда проникли боевики

Сирийские военные покинули город Хаму, куда проникли боевики

1 109
11 комментариев

Боевики террористических формирований проникли в город Хаму, несмотря на большие потери. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает командование ВС Сирии, передает ТАСС.

Сирийские военные рассказали, что на фоне усиления столкновения и увеличения погибших в рядах ВС Сирии «боевики смогли проникнуть в несколько районов города».

Также в ВС Сирии добавили, что удерживающие Хаму подразделения правительственных сил «были передислоцированы за пределы города».

Неделю назад сирийские повстанцы начали наступление на подконтрольные Дамаску территории и быстро захватили их бóльшую часть, в том числе крупнейший город страны Алеппо. Следует ли ожидать возврата в 2015 год? На вопросы «Фонтанки» ответил востоковед Анатолий Несмиян, известный в блогосфере как Эль Мюрид.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Сирия
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
ДЕД
22 минуты
Кхе - кхе...
Отец Родной
17 минут
А что, сирийцы нам не друзья больше?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00