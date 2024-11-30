Боевики захватили более 40% западных кварталов Алеппо. Аэропорт города закрыт

Сирийские боевики из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) и формирования антиправительственной вооруженной оппозиции взяли под контроль более 40% западных районов второго по величине города Сирии Алеппо. Об этом 30 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Агентство Reuters ссылаясь на три военных источника, пишет, что сирийские власти в субботу закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город. Сирийской армии было приказано следовать приказам о «безопасном отступлении» из основных районов города, куда вошли повстанцы, сообщили три собеседника издания. Ранее в пятницу сирийское государственное телевидение опровергло информацию о том, что повстанцы достигли города, и заявило, что Россия оказывает сирийским военным поддержку с воздуха.

Вооруженная оппозиция заняла отделение полиции и здание местной администрации, а также выпустила несколько заключенных из тюрем; в Алеппо объявлен комендантский час до утра субботы — об этом сообщаеттурецкая газета Yeni Şafak и телеграм-канал сирийской оппозиции. Бойцы антиправительственных группировок заявили, что взяли Алеппо под свой контроль.

CNN подтвердила, что силы антиправительственных формирований достигли центра города, изучив видео, на котором видно, как бойцы в камуфляже размахивают флагом сирийской оппозиции на центральной площади Алеппо. На проверенных кадрах видно, что вооруженные повстанцы также появились в исторической цитадели Алеппо, расположенной примерно в миле (1,59 км) к юго-востоку.

Тем не менее, не совсем ясно, насколько глубоко повстанцы проникли в Алеппо и смогут ли они долго удерживать территорию в городе или около него.

Сирийское правительство отбило Алеппо у повстанцев в 2016 году после многомесячной осады и наступления при поддержке российской авиации, что стало поворотным моментом в гражданской войне, давшим президенту Башару Асаду преимущество. Повстанцы были вытеснены в сельскую местность к западу от города. Гражданская война в Сирии затихла в последние годы, но страна остается разделенной. ХТШ контролирует части провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. Повстанческие группировки, связанные с Турцией, контролируют другие части северной Сирии, в то время как поддерживаемые США курдские бойцы удерживают власть в некоторых частях восточной Сирии. Правительство Асада получает военную поддержку от России и Ирана.

Группировки впервые перешли в наступление после того, как в 2020 году при посредничестве России и Турции в Сирии было подписано мирное соглашение.

Помимо боевиков признанных террористическими группировок, в боях могут участвовать протурецкие формирования. В заявлении командования сирийских ВС указывается, что наступательная операция началась в северной зоне деэскалации, которую контролирует Турция. Однако турецкий МИД призвал к спокойствию в регионе вокруг Идлиба, потребовав прекратить удары по этому району. «Для Турции крайне важно избежать еще одной и большей нестабильности и не допустить причинения вреда мирным жителям», — говорится в заявлении. Турция, которая поддерживает повстанческие группировки вдоль северной границы Сирии, но недавно попыталась нормализовать отношения с Асадом, пока публично не вмешалась в последний виток боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву на фоне наступления на Алеппо.

* Запрещена в России