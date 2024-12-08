«Прекратить огонь и начать переговоры». Трамп: Зеленский хотел бы заключить сделку

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы «заключить сделку», чтобы остановить конфликт с Россией. Об этом 8 декабря заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

Как утверждает Трамп, «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие».

«Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней тратится впустую, слишком много семей разрушается, и если так будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим», — уверен Трамп. Он призвал Китай помочь в мирном урегулировании.

«Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать», — добавил Трамп, вероятно, обращаясь к президенту России.

Оценил будущий лидер США и обстановку в Сирии. По его словам, Башар Асад «сбежал из своей страны», а Россия «больше не была заинтересована в его защите» и у нее «не было причин находиться там». Политик уверен, что Москва «потеряла интерес к Сирии» на фоне украинского конфликта.

Трамп встретился с Зеленским и президентом Франции Макроном в Париже 7 декабря.