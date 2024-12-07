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Власть А Владимир — в пуловере. Макрон позвал Трампа и Зеленского на открытие Нотр-Дам де Пари

А Владимир — в пуловере. Макрон позвал Трампа и Зеленского на открытие Нотр-Дам де Пари

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37 комментариев

Эммануэль Макрон пригласил Дональда Трампа и Владимира Зеленского на трехстороннюю встречу, сообщает 7 декабря французский новостной канал BFM TV.

Главы Франции, США и Украины посетили собор Парижской Богоматери и примут участие в церемонии открытия Нотр-Дам де Пари после пятилетней реставрации. Старт церемонии запланирован на 21:00 мск.

Трамп прибыл в Париж в субботу рано утром, самолет Зеленского приземлился в полдень. Присутствие президента Украины Зеленского было подтверждено вчера поздно вечером, отмечает издание.

Скриншот с BFM TV

Канал BFM TV опубликовал фотографию трех президентов. Трамп прибыл на торжество в лазурном костюме с ярко-желтым галстуком, Макрон отдал предпочтение костюму и галстуку нейтрального черного цвета, Зеленский отринул официоз и ограничился трикотажным пуловером с эмблемой украинского тризуба.

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Дональд Трамп Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Нотр-Дам Пожар в Нотр-Даме Сгорел Нотр-Дам де Пари
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Комментарии
37
Maxi 555
1 час
А не выкинет ли Трамп какой-нить финт, после таких встреч? Ну например даст Украине оружие , какое она попросит. А взамен попросит у Зеленского отдать США Курскую область? Ведь говорил же Патрушев, что США хотят наши земли забрать и народ поработить Так вот Курская чем не походит?.
Гость
1 час
А чего нашего не позвал?
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