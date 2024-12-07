А Владимир — в пуловере. Макрон позвал Трампа и Зеленского на открытие Нотр-Дам де Пари

Эммануэль Макрон пригласил Дональда Трампа и Владимира Зеленского на трехстороннюю встречу, сообщает 7 декабря французский новостной канал BFM TV.
Главы Франции, США и Украины посетили собор Парижской Богоматери и примут участие в церемонии открытия Нотр-Дам де Пари после пятилетней реставрации. Старт церемонии запланирован на 21:00 мск.
Трамп прибыл в Париж в субботу рано утром, самолет Зеленского приземлился в полдень. Присутствие президента Украины Зеленского было подтверждено вчера поздно вечером, отмечает издание.
Канал BFM TV опубликовал фотографию трех президентов. Трамп прибыл на торжество в лазурном костюме с ярко-желтым галстуком, Макрон отдал предпочтение костюму и галстуку нейтрального черного цвета, Зеленский отринул официоз и ограничился трикотажным пуловером с эмблемой украинского тризуба.
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