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Власть «Вопрос к новым властям». Премьер Сирии — о военном присутствии ВС РФ

«Вопрос к новым властям». Премьер Сирии — о военном присутствии ВС РФ

10 864
58 комментариев

Вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новыми властями. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джалали каналу Al-Arabiya.

«Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости). Чиновник добавил, что ситуация в сирийском минобороны сейчас «непонятная».

Сейчас российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. О каких-либо боях вблизи них не сообщалось.

В воскресенье стало известно, что отряды вооруженной оппозиции взяли под контроль столицу Сирии. Премьер-министр уже заявил о скором «транзите власти». Где сейчас президент Башар Асад — неизвестно. Кроме того, премьер не в курсе местонахождения министра обороны. Однако он отметил, что сам вместе с несколькими министрами остается в Сирии. Также Мухаммед Гази аль-Джалали установил контакт с вошедшими в Дамаск боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии
59
TigerOld
2 часа
Все ОНИ думают, что навечно, а потом вдруг приходит новое утро и раз и нет их.
AndrewBarsik
1 час
Отказываюсь верить! Хочу видеть Конашенкова и Машу в студии! Пусть расскажут мне, что мы всех победили.
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