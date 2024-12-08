Боевики уже в Дамаске. Премьер Сирии говорит о «транзите власти»

Отряды «вооруженной оппозиции» продвигаются по центральным улицам сирийской столицы. Об этом утром 8 декабря сообщают ТАСС и Reuters.

По словам собеседника ТАСС, на улицах много людей, слышна сильная стрельба.

Reuters со ссылкой на неназванного офицера пишет, что командование сирийской армии в воскресенье уведомило офицеров о том, что 24-летнее правление президента Башара Асада закончилось. По данным агентства, сирийские повстанцы уже заявили, что Дамаск «свободен от Асада». Ожидается, что представители «вооруженной оппозиции» вскоре выступят со своим первым заявлением к сирийскому народу по государственному телевидению.

Тем временем премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть в стране мирным путем. «Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины… Мы готовы работать с ними таким образом, чтобы предоставить им всю возможную помощь и постепенно передать правительственные дела, обезопасив государственные объекты», — цитирует политика ТАСС.

Al Jazeera со ссылкой на главу террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* Абу Мухаммада аль-Джулани пишет, что «всем оппозиционным силам в Дамаске» якобы запрещено захватывать государственные учреждения, и они «останутся под надзором бывшего премьер-министра до тех пор, пока власть не будет передана официально».

Президент Башар Асад, как заявляет оппозиция, бежал из страны. Reuters пишет, что его самолет улетел в неизвестном направлении.

Al Jazeera передает, что боевики, кроме того, уже взяли под контроль и третий по величине город страны — Хомс. Ранее было известно о падении крупных городов Алеппо, Хама, Дейр-эз-Зор.

Также канал утверждает, что получил подтвержденные кадры, как «десятки людей радуются падению правительства Асада в портовом городе Латакия». В этом районе на базе аэродрома Хмеймим располагается база ВВС России. При этом ночью 8 декабря Минобороны Сирии опровергало вывод войск с севера Латакии.

Ситуацию уже прокомментировал Белый дом. Там заявили, что президент Джо Байден и его команда «внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживают постоянную связь с региональными партнерами».

*Террористическая организация, запрещенная в России.