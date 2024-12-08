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Общество «Сохраняйте спокойствие и оставайтесь на местах». Почетный консул Сирии рассказал, что ждет дипмиссию в Петербурге

«Сохраняйте спокойствие и оставайтесь на местах». Почетный консул Сирии рассказал, что ждет дипмиссию в Петербурге

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17 комментариев
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Трагедией и хаосом назвал происходящее в Сирии почетный консул Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге Малаз Гхази в разговоре с «Фонтанкой» 8 декабря.

«Это трагедия, но я надеюсь, что все закончится миром и не будет пострадавших ни с одной стороны, — сказал он. — Я надеюсь, что Сирия встанет на ноги, сохранит свой суверенитет и независимость, война закончится и на территории Сирии не будет разных государств, которые контролируют разные группировки. Это моя мечта».

Малаз Гхази отметил, что в настоящее время сотрудники сирийского консульства в Петербурге ожидают указаний из посольства, которые поступят не раньше завтрашнего дня. «Дальнейшая работа наша работа зависит от того, кто придет к власти, и что они решат, — говорит почетный консул. — Я могу процитировать только поступившее нам сообщение из МИД: „Сохраняйте спокойствие, оставайтесь на своих рабочих местах, ждите указаний“».

Собеседник «Фонтанки» связывался с близкими и друзьями, которые сейчас находятся в Сирии. По его словам, сейчас в стране творится хаос, в темное время суток введен комендантский час, но люди и так стараются больше времени проводить дома и быть поближе к родственникам. «Многие в Сирии сегодня радуются, но многие и опечалены происходящим. В любом случае, ситуация очень тревожная», — говорит Малаз Гхази.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента.

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Комментарии
17
Игорь Протасов
1 час
В Дамаске всё спокойно, спокойно, спокойно... (С)
Сила в Правде!!
1 час
за бомбёжки ковровые кое-кто ответит мало не покажется.
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