СМИ: боевики вошли в Тартус и взяли город неподалеку от базы Хмеймим

Отряды сирийской «вооруженной оппозиции» вошли в город Тартус на побережье Средиземного моря. Об этом сообщает 8 декабря РИА Новости со ссылкой на канал Al Jazeera.
Reuters тем временем публикует снимки, как толпа атакует статую Башара Асада в Тартусе.
В порту Тартуса находится российская военно-морская база в Сирии.
ТАСС со ссылкой на очевидцев пишет, что боевики взяли под контроль город Джебла у российской авиабазы Хмеймим. «Боевики уже днем были в центре города, сначала была стрельба в воздух, сейчас всё спокойно», — сказал собеседник агентства.
Ранее днем в МИД России заявили, что «российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет». Премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джалали после падения Дамаска и режима Асада говорил, что вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новыми властями. Американцы заявили, что выводить свои войска из Сирии не собираются.
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