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Общество СМИ: боевики вошли в Тартус и взяли город неподалеку от базы Хмеймим

СМИ: боевики вошли в Тартус и взяли город неподалеку от базы Хмеймим

12 259
80 комментариев

Отряды сирийской «вооруженной оппозиции» вошли в город Тартус на побережье Средиземного моря. Об этом сообщает 8 декабря РИА Новости со ссылкой на канал Al Jazeera.

Reuters тем временем публикует снимки, как толпа атакует статую Башара Асада в Тартусе.

В порту Тартуса находится российская военно-морская база в Сирии.

ТАСС со ссылкой на очевидцев пишет, что боевики взяли под контроль город Джебла у российской авиабазы Хмеймим. «Боевики уже днем были в центре города, сначала была стрельба в воздух, сейчас всё спокойно», — сказал собеседник агентства.

Ранее днем в МИД России заявили, что «российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет». Премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джалали после падения Дамаска и режима Асада говорил, что вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новыми властями. Американцы заявили, что выводить свои войска из Сирии не собираются.

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Комментарии
81
мы ещё не начинали!
1 час
находилась военно морская база, так правильнее 😉
В_Ф
1 час
Так их же всех победили и изничтожили ещё четыре года назад? Или кто-то снова "слукавил"? Зачем?
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