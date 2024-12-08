СМИ: боевики вошли в Тартус и взяли город неподалеку от базы Хмеймим

Отряды сирийской «вооруженной оппозиции» вошли в город Тартус на побережье Средиземного моря. Об этом сообщает 8 декабря РИА Новости со ссылкой на канал Al Jazeera.

ТАСС со ссылкой на очевидцев пишет, что боевики взяли под контроль город Джебла у российской авиабазы Хмеймим. «Боевики уже днем были в центре города, сначала была стрельба в воздух, сейчас всё спокойно», — сказал собеседник агентства.