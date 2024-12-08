Может вернуться ИГИЛ*. Американцы не собираются уходить из Сирии

США сохранят военное присутствие на востоке Сирии. Об этом заявил 8 декабря заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро.

По его словам, это самое присутствие США «направлено исключительно на обеспечение военного поражения „Исламского государства*“». Пентагон призвал все стороны конфликта в Сирии защитить гражданское население и «работать над заключением инклюзивного политического урегулирования» (цитата по РИА Новости).

Кроме того, Шапиро выразил опасения Вашингтона о том, что «хаотичные и динамичные обстоятельства на земле в Сирии могут дать ИГИЛ* возможность найти способ активизироваться, планировать внешние операции». Американцы продолжат работу с партнерами, чтобы и дальше «разрушать способности» террористов.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. О том, как события в Сирии видятся ее гражданам из Петербурга, читайте здесь.

* ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории России.