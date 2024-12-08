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Власть Башар Асад нашелся. Он получил убежище

Башар Асад нашелся. Он получил убежище

49 112
176 комментариев

Уже бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Об этом вечером 8 декабря сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в Кремле.

Собеседник ТАСС рассказал, что Россия, «исходя из соображений гуманитарного характера», предоставила Асаду и членам его семьи убежище. Других подробностей не приводится.

Асада искали с самого утра, когда боевики захватили Дамаск и объявили о падении режима. Премьер-министр страны заявлял, что не в курсе, где президент. Reuters со ссылкой на источники предполагал, что глава государства мог погибнуть в авиакатастрофе, так как его самолет странным образом сменил курс и пропал с радаров.

Днем МИД России подтвердил, что Асад после переговоров «с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР» принял решение «оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Москва в переговорах не участвовала.

Башар Асад правил Сирией с 2000 года. Должность президента он занял после смерти своего отца Хафеза Асада, который возглавлял страну с 1971 года. С 2011 году в Сирии разгорелась гражданская война.

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Комментарии
182
279381890
1 час
А сколько денег потратят на содержание очередного экс президента?
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
А 95% граждан Сирии, якобы за него голосовавшие? Они как там?
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