Башар Асад нашелся. Он получил убежище

Уже бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Об этом вечером 8 декабря сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в Кремле.

Собеседник ТАСС рассказал, что Россия, «исходя из соображений гуманитарного характера», предоставила Асаду и членам его семьи убежище. Других подробностей не приводится.

Асада искали с самого утра, когда боевики захватили Дамаск и объявили о падении режима. Премьер-министр страны заявлял, что не в курсе, где президент. Reuters со ссылкой на источники предполагал, что глава государства мог погибнуть в авиакатастрофе, так как его самолет странным образом сменил курс и пропал с радаров.