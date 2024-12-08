Нетаньяху назвал смену власти в Сирии прямым результатом ударов Израиля по Ирану и Ливану

«Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока», — заявил Нетаньяху, прибыв на границу Израиля с Сирией. Премьер назвал режим Башара Асада «ключевым звеном в оси зла Ирана». Удары Израиля, по его словам, вызвали цепную реакцию по всему Ближнему Востоку «среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима». Нетаньяху уверен, что падение Асада открывает «новые, очень важные возможности для государства Израиль».

При этом Нетаньяху подчеркнул, что его страна намерена продолжать политику добрососедства в отношении населения Сирии, которому у границы Израиля оказывали медицинскую помощь. «Мы протягиваем ту же руку мира нашим друзьям-друзам. Прежде всего им, ведь они братья наших друзов в государстве Израиль, — сказал Нетаньяху. — Мы также протягиваем руку мира курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем».