Нетаньяху назвал смену власти в Сирии прямым результатом ударов Израиля по Ирану и Ливану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власть в Сирии сменилась в результате ударов ЦАХАЛ по Ирану и силам организации «Хезболлах» в Ливане, передает 8 декабря ТАСС.
«Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока», — заявил Нетаньяху, прибыв на границу Израиля с Сирией. Премьер назвал режим Башара Асада «ключевым звеном в оси зла Ирана». Удары Израиля, по его словам, вызвали цепную реакцию по всему Ближнему Востоку «среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима». Нетаньяху уверен, что падение Асада открывает «новые, очень важные возможности для государства Израиль».
При этом Нетаньяху подчеркнул, что его страна намерена продолжать политику добрососедства в отношении населения Сирии, которому у границы Израиля оказывали медицинскую помощь. «Мы протягиваем ту же руку мира нашим друзьям-друзам. Прежде всего им, ведь они братья наших друзов в государстве Израиль, — сказал Нетаньяху. — Мы также протягиваем руку мира курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем».
Ранее Армия обороны Израиля заняла буферную зону и господствующие позиции на границе с Сирией. Это в Минобороны страны объяснили необходимостью обеспечения безопасности израильских поселений на Голанских высотах.
Нетаньяху в воскресенье заявил, что считает утратившим силу соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, поскольку после смены власти сирийские войска покинули свои позиции в районе Голанских высот. Поэтому он накануне приказал военным «захватить буферную зону и командные позиции поблизости». «Мы не позволим ни одной враждебной силе обосноваться на нашей границе», — добавил премьер (цитата по Al Jazeera).
Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. О том, как события в Сирии видятся ее гражданам из Петербурга, читайте здесь.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.