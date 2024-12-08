«Почувствовали себя, как в Дамаске». Стало известно, почему поменяли флаг Сирии у консульства в Петербурге

Флаг Сирии у почетного консульства республики в Петербурге заменили не представители дипмиссии. Это было сделано самовольно.

Источник: Даниил Шурыгин / «Фонтанка.ру»







«Это сделали какие-то сирийцы, которые, вероятно, почувствовали себя, как в Дамаске», — сказал «Фонтанке» почетный консул Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге Малаз Гхази 8 декабря. — «При этом наш флаг, который является собственностью консульства, неизвестные унесли с собой».

Малаз Гхази отметил, что самодельный зелёно-бело-чёрный флаг с тремя красными звёздами провисит на фасаде здания до утра. Во-первых, снять его поздним вечером в выходной день нет технической возможности — для этого потребуется как минимум лестница. Во-вторых, в почетном консульстве хотят дождаться официальной позиции посольства Сирии по этому вопросу. Тогда же будет принято решение, обращаться ли в правоохранительные органы из-за исчезновения принадлежащего консульству государственного флага.

Ранее стало известно, что государственный красно-бело-чёрный флаг с тремя зелёными звёздами исчез с флагштока над зданием посольства республики в Мансуровском переулке в Москве. В Петербурге флаг над почетным консульством не снимали, а лишь приспустили. После чего неизвестные заменили его на самодельный флаг противников режима Башара Асада.