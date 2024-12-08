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У консульства Сирии украли флаг
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Общество «Склеен наспех». У консульства Сирии в Петербурге «сменилась власть»

«Склеен наспех». У консульства Сирии в Петербурге «сменилась власть»

4 740
16 комментариев

Сирийский флаг у здания почетного консульства республики в Петербурге на проспекте Стачек сменился с той же скоростью, что и в «Википедии». Изменения «Фонтанка» увидела своими глазами.

Раньше на флагштоке красовался государственный красно-бело-черный флаг с тремя зелеными звездами, теперь же — зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами. Этот флаг с 2011 года используется «вооруженной оппозицией», действовавшей против режима Башара Асада.

Так было в 2022 году

По словам нашего корреспондента, флаг будто бы сделан из картона и «склеен наспех». Он не закреплен сверху и приспущен. Пока неизвестно, является ли это инициативой консульства или же «творчеством» неравнодушного к событиям в Сирии человека.

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Тем временем ТАСС сообщает, что государственный флаг Сирии снят с флагштока над зданием посольства республики в Мансуровском переулке в Москве.

«Фонтанка» днем пообщалась с почетным консулом Малазом Гхази. Он отметил, что в настоящее время сотрудники сирийского консульства в Петербурге ожидают указаний из посольства, которые поступят не раньше завтрашнего дня.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти».

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Комментарии
16
AndrewBarsik
1 час
Запомните, товарищи прокуроры и судьи! При крахе авторитарного режима больше шансов выжить у тех, кто не запятнал свою совесть преследованием невиновных и оправданием злодеев.
Игорь Протасов
1 час
А ведь тоже был несменяемый... аж 50 лет!
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