«Склеен наспех». У консульства Сирии в Петербурге «сменилась власть»

Сирийский флаг у здания почетного консульства республики в Петербурге на проспекте Стачек сменился с той же скоростью, что и в «Википедии». Изменения «Фонтанка» увидела своими глазами.
Раньше на флагштоке красовался государственный красно-бело-черный флаг с тремя зелеными звездами, теперь же — зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами. Этот флаг с 2011 года используется «вооруженной оппозицией», действовавшей против режима Башара Асада.
По словам нашего корреспондента, флаг будто бы сделан из картона и «склеен наспех». Он не закреплен сверху и приспущен. Пока неизвестно, является ли это инициативой консульства или же «творчеством» неравнодушного к событиям в Сирии человека.
Тем временем ТАСС сообщает, что государственный флаг Сирии снят с флагштока над зданием посольства республики в Мансуровском переулке в Москве.
«Фонтанка» днем пообщалась с почетным консулом Малазом Гхази. Он отметил, что в настоящее время сотрудники сирийского консульства в Петербурге ожидают указаний из посольства, которые поступят не раньше завтрашнего дня.
Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти».
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