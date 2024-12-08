«Склеен наспех». У консульства Сирии в Петербурге «сменилась власть»

Сирийский флаг у здания почетного консульства республики в Петербурге на проспекте Стачек сменился с той же скоростью, что и в «Википедии». Изменения «Фонтанка» увидела своими глазами.

Раньше на флагштоке красовался государственный красно-бело-черный флаг с тремя зелеными звездами, теперь же — зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами. Этот флаг с 2011 года используется «вооруженной оппозицией», действовавшей против режима Башара Асада.

По словам нашего корреспондента, флаг будто бы сделан из картона и «склеен наспех». Он не закреплен сверху и приспущен. Пока неизвестно, является ли это инициативой консульства или же «творчеством» неравнодушного к событиям в Сирии человека.