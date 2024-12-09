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Политика «Будет предметом для обсуждения»: Песков о сохранении российских военных баз в Сирии

«Будет предметом для обсуждения»: Песков о сохранении российских военных баз в Сирии

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68 комментариев

На данный момент в Кремле считают преждевременным вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о российских военных базах в Хмеймиме и Тартусе.

«Пока преждевременно об этом говорить. Это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим период трансформации, чрезвычайной нестабильности», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что сейчас идет налаживание необходимых контактов для того, чтобы российские военные базы на территории Сирии были в безопасности.

«Сейчас делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Ну и, конечно, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», — сказал Дмитрий Песков.

После падения режима уже бывшего президента Сирии Башара Асада, Россия, «исходя из соображений гуманитарного характера», предоставила политику и его семье убежище. Известно, что российские военные базы во время того, как сирийская оппозиция брала под контроль провинцию Латакия, не пострадали. Подробнее о происходящем читайте здесь.

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Комментарии
68
gatsby55
2 часа
Для начала сохраните жизни тех, кто там сейчас. Ага. Поскольку рос военные воевали на стороне Асада, продолжительность их жизни стремится к нулю.
GOLDEN HORSE
2 часа
Значит опять начнут тратить деньги на подкуп лояльности новых сирийских властей.
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