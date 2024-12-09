Вторжение Израиля, движение оппозиции и поиск родственников. Что происходит в Сирии к середине 9 декабря

Источник: Hussein Malla/AP/TASS







Первая ночь в Сирии после падения режима Башара Асада выдалась для местных жителей очень неспокойной. ЦАХАЛ захватил районы в буферной зоне на границе, Совет Безопасности ООН собирается обсудить произошедшие события, сирийцы ищут своих родственников, освобожденных из тюрьмы. Собрали главное о том, что происходит в арабской республике.

Взятие под контроль и удары по территориям

Утром 9 декабря стало известно, что сухопутные войска Израиля взяли под контроль вершину горы Хермон, которая находится на сирийской стороне границы. Это стало первым открытым вторжением Израиля на территорию Сирии после октябрьской войны 1973 года. Турецкий телеканал NTV со ссылкой на собственные источники сообщает, что «Сирийская народная армия» взяла под контроль город Манбидж, расположенный на севере Сирии. Сейчас там идет процесс разминирования. Операция по освобождению города от сепаратистской Рабочей партии Курдистана началась 8 декабря. Помимо этого, утром в понедельник стало известно, что сирийская оппозиция взяла под контроль провинцию Латакия. Там расположены российские военные базы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийской провинции. По его данным, оппозиционные силы еще со вчера контролируют Латакию, «включая города Тартус и Джебла». Однако на российские базы, по словам источника, они не вторгались.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что израильские войска нанесли удары по объектам, где, предположительно, хранилось сирийское стратегическое оружие. Об этом пишет Al Jazeera.

Что происходит с населением

После падения режима Асада сирийские беженцы, живущие в Иордании, пытаются вернуться домой. Целыми автобусами они двигаются в сторону Сирии. Среди них много тех, кто родом из города Даръа. Al Jazeera со ссылкой на очевидцев передает, что те, кто не смог поехать на каком-либо транспорте, просят, чтобы им позволили пересечь границу пешком.

В воскресенье, 8 декабря, сирийская оппозиция выпустила из тюрьмы Седная тысячи заключенных. Выйдя из переполненных камер, люди не скрывали своей радости и удивления от произошедшего после несколько лет нахождения за решеткой. Al Jazeera пишет, что сейчас горожане пытаются найти своих родственников, которые ранее находились в этой тюрьме. В установлении связи с родными сирийцам помогают спасательные службы.

Реакция стран на происходящее в Сирии

Совет Безопасности ООН 9 декабря собирается встретиться для того, чтобы обсудить события, происходящие в Сирии. Министерство иностранных дел Китая призывает к поиску «политического решения», а также к восстановлению порядка в стране. Власти Японии пристально следят за тем, что происходит в Сирии сейчас. Пресс-секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, согласно сообщениям местных СМИ, заявил, что страна надеется на спокойную жизнь сирийцев после ухода Башара Асада.

С утра 8 декабря всех волновал вопрос о том, где же находится сирийский лидер. К обеду воскресенья стало известно, что Башар Асад «принял решение оставить президентский пост». Он покинул страну и дал указание «осуществить передачу власти мирным путем». Вечером 8 декабря выяснилось, что Асад вместе с семьей прилетел в Москву.

Над посольством Сирии в Москве подняли флаг оппозиции. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС. «Сегодня посольство открылось и работает в штатном режиме под новым флагом», — уточнил собеседник агентства.

К 12 часам 9 декабря у консульства Сирии в Петербурге висит тот же флаг, что был замечен вчера нашим корреспондентом.

Источник: Даниил Шурыгин / «Фонтанка.ру»







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