«Что-то серьезно бахнуло». Петербуржцев напугала неизвестность

Звук взрыва в районе проспекта Металлистов слышали местные сегодня около 22:00. Его записала камера домофона — собака отреагировала лаем.

О произошедшем сообщили телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online» сразу два читателя. По словам одного из них, последствий он не заметил, свет не пропадал.