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Происшествия «Что-то серьезно бахнуло». Петербуржцев напугала неизвестность

«Что-то серьезно бахнуло». Петербуржцев напугала неизвестность

11 815
47 комментариев
Источник:

Звук взрыва в районе проспекта Металлистов слышали местные сегодня около 22:00. Его записала камера домофона — собака отреагировала лаем.

О произошедшем сообщили телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online» сразу два читателя. По словам одного из них, последствий он не заметил, свет не пропадал.

«Что-то серьезно бахнуло в нашем Финляндском округе!», — делится один из читателей.

Еще одно видео нам прислали с проспекта Луначарского, 76.

Источник:

Если вы тоже слышали в это время взрыв или знаете подробности — пишите нам. Уточняем обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
47
Dmitry_SPB_
1 час
Так ведь наверное уже петарды к НГ продают, неужели кого-то удивляют хлопки в декабре?
мы ещё не начинали!
25 минут
так это, пора бабахнкть по центру решений не? и мир возликует?
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