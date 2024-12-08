«Что-то серьезно бахнуло». Петербуржцев напугала неизвестность

Звук взрыва в районе проспекта Металлистов слышали местные сегодня около 22:00. Его записала камера домофона — собака отреагировала лаем.
О произошедшем сообщили телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online» сразу два читателя. По словам одного из них, последствий он не заметил, свет не пропадал.
«Что-то серьезно бахнуло в нашем Финляндском округе!», — делится один из читателей.
Еще одно видео нам прислали с проспекта Луначарского, 76.
Если вы тоже слышали в это время взрыв или знаете подробности — пишите нам. Уточняем обстоятельства произошедшего.
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