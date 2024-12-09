Песков: решение о предоставлении убежища Асаду принял Путин

Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя информацию, что Асад находится в Москве, Песков отметил, что по месту нахождения Асада сказать нечего.

Он также признался, что произошедшее в Сирии удивило весь мир, и Россия не стала исключением. При этом Москва твердо намерена поддерживать диалог по Сирии, проводить анализ ситуации и консультации.

«Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир. Мы в данном случае не исключение», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ситуация в ближневосточном государстве пока нестабильна, идет период трансформации. В целом международная ситуация сейчас очень турбулентная, сохраняется высокий конфликтный потенциал, это требует особого внимания, в том числе со стороны российских властей, добавил Песков.

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. Позже стало известно, что он прибыл в Москву. О том, как события в Сирии видятся ее гражданам из Петербурга, читайте здесь.