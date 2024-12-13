Reuters назвало причины краха армии Башара Асада в Сирии

Причинами стремительного отступления военнослужащих Сирийской арабской армии на фоне наступления коалиции антиправительственных группировок стали общая деморализация, возмущение из-за повсеместной коррупции и отсутствие четкого плана действий. Об этом 13 декабря сообщает Reuters со ссылкой на десятки источников из числа дезертировавших солдат армии Башара Асада.

При наступлении боевиков и вооруженной оппозиции на Алеппо подразделениям сирийской армии Сирии было приказано разработать план действий самостоятельно или отступать в Хомс для перегруппировки, а многие из подразделений были недоукомплектованы и им явно не хватало сплоченности. Моральный дух офицеров и солдат сирийской армии был крайне слаб из-за стабильно низкой оплаты труда на фоне сообщений о том, что близкие родственники Асада невероятно богатеют. Все больше солдат и офицеров начали дезертировать. Жители сирийских городов видели, как солдаты, вместо того чтобы противостоять повстанцам или даже безоружным протестующим, покидали свои посты, переодевались в гражданскую одежду и отправлялись домой.

В противоположность этому повстанцы на северо-западе, которые на бумаге численно намного слабее армии, потратили годы на то, чтобы объединиться под единым оперативным командованием, которое координировало их группы и подразделения в бою, говорится в докладе Международной кризисной группы после падения Алеппо.

Между тем в другом материале Reuters сообщается, что сам Башар Асад почти никому не сообщил о своих планах бежать из Сирии, когда его правление рухнуло. Вместо этого помощники, чиновники и даже родственники были обмануты или держались в неведении, сообщили Рейтер более дюжины человек, осведомленных о событиях.

По данным издания, за несколько часов до своего побега в Москву Асад на встрече примерно с 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны в субботу заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться, по словам присутствовавшего на встрече командующего, пожелавшего остаться неназванным, чтобы рассказать о брифинге.

Гражданский персонал тоже не был в курсе событий.

По словам помощника из его ближайшего окружения, в субботу, закончив работу, Асад сказал своему менеджеру президентского офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт.

Он также позвонил своему медиаконсультанту Бутайне Шаабан и попросил ее приехать к нему домой, чтобы написать ему речь, сказала помощница. Она приехала, но никого не обнаружила.

Асад даже не сообщил своему младшему брату Махеру, командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией армии, о своем плане выхода, по словам трех помощников. Махер полетел на вертолете в Ирак, а затем в Россию, сказал один из источников издания.

Двоюродные братья Асада по материнской линии, Эхаб и Эйад Махлуф, также остались, когда Дамаск пал перед повстанцами, согласно словам сирийского помощника и ливанского сотрудника службы безопасности. Братья попытались бежать на машине в Ливан, но по дороге попали в засаду повстанцев, которые, предположительно, застрелили Эхаба и ранили Эйада.

Сам Асад бежал из Дамаска на самолете в воскресенье, 8 декабря, пролетев вне поля зрения радаров с выключенным транспондером самолета. Он вылетел на российскую авиабазу Хмеймим в сирийском прибрежном городе Латакия, а оттуда — в Москву.