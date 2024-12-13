Сколько стоит хот-дог в минутах жизни: ученые проанализировали степень вредности продуктов

Ученые Мичиганского университета провели исследование с целью выяснить влияние фастфуда на продолжительность жизни. О результатах 13 декабря сообщает Daily Mail.

В исследовании было оценено более 5800 американских продуктов питания и определена их вредность для здоровья путем анализа на основе содержащихся в них добавок, а также микро- и макроэлементов, таких как жиры, калории и сахара.

Исследование показало, что хот-дог в среднем сокращает жизнь на 36 минут, а если запить его газировкой, то можно лишиться еще 12 минут. Чизбургер способен сократить жизнь на девять минут, а бекон — на шесть. Вяленое мясо, такое как прошутто, может стоить 24 минут жизни, а яйца и сэндвичи на завтрак — 13,6 минуты.

В частности, хот-доги несут в себе повышенный риск сокращения жизни, поскольку содержат нитриты и нитраты, которые являются консервантами.

Однако после употребления в пищу они могут преобразовываться в вещество, вызывающее рак толстой кишки.

Они также содержат много сахара и жира, что может быть фактором риска развития диабета. И бекон, который отнимает шесть минут жизни, и чизбургеры, которые отнимают девять, также могут повышать риск ранней смерти, поскольку они содержат красное или переработанное мясо. Бургеры также могут готовиться на растительном масле, которое может содержать соединения (например, альдегид), повышающие риск заболевания раком.

Впрочем, среди продуктов оказались и те, что положительно влияют на здоровье: фрукты, овощи, рыба, сэндвичи с арахисовым маслом и так далее. Каждые 10% ежедневных калорий из фруктов и овощей вместо говядины и обработанного мяса могут продлить жизнь примерно на 48 минут.

Исследователи обнаружили, что сэндвич с арахисовым маслом и желе является лучшей пищей для продления здоровых лет: он обеспечивает 32 минуты здоровой жизни.

Между тем орехи и семена оказались на втором месте — плюс 24 минуты, а фрукты на третьем — плюс 10 минут.

Для исследования группа разработала новый рейтинг, названный «Индексом здоровья и питания», который рассчитывает нагрузку на здоровье от определенных порций пищи с точки зрения минут здоровой жизни, потерянных или приобретенных в результате их употребления.

В отчете говорится, что людям следует отдавать предпочтение растительным белкам, таким как фасоль, горох и чечевица, и ограничить потребление красного и обработанного мяса.

Это решение было основано на обзоре многочисленных исследований, связывающих употребление мяса с повышенным риском развития диабета, заболеваний сердца и ожирения.