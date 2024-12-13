Индекс новогоднего стола. Как подорожали праздничные деликатесы в 2024 году

Популярные угощения для новогоднего стола в 2024 году подорожали сильнее, чем в среднем растет потребительская инфляция. Заметнее всего подскочила стоимость бутерброда с икрой — на 32% — на фоне рекордного роста цен на икру и сливочное масло. Индексы оливье и селедки под шубой тоже увеличились. Впрочем, инфляция — дело личное и сильно зависит от выбранного рецепта.

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Ежегодный подсчет индекса оливье традиционно делает Росстат, но в этом году данные о стоимости популярного салата пока не публиковались. «Фонтанка» вооружилась рецептами, которые ранее приводило ведомство, и сделала свой расчет. За основу мы брали данные того же Росстата о средних ценах на продукты в Петербурге на начало декабря (если они входили в корзину для еженедельного мониторинга), либо за ноябрь (если доступны только данные ежемесячных отчетов) и сравнивали с аналогичными периодами прошлого года.

Как мы считали









Отдельно цены на зеленый горошек Росстат не отслеживает, но мы взяли сведения о динамике стоимости «овощей консервированных и маринованных». Огурцы для оливье брали свежие, поскольку маринованные в общедоступных сводках Росстата отсутствуют. Для селедки под шубой выбирали филе сельди.

Индекс оливье в 2024 году составил 11,1%. Набор ингредиентов для популярного салата в Петербурге обойдется примерно в 575,5 рублей, тогда как в прошлом году примерно в 518 рублей. Наиболее сильно увеличилась стоимость у картофеля — на 83% к прошлому году (почему это происходит, мы объясняли здесь), лук (+44,6%) и огурцы (+33,2%). Следом идут яйца (+10,6%), зеленый горошек (+9,1%) и майонез (+6,7%). Впрочем, если немного изменить соотношение ингредиентов, цифра будет другой. Если руководствоваться рецептом, который «Фонтанка» ранее использовала при расчете Индекса оливье, подорожание в 2024-м году составит всего 8,7%.









Индекс селедки под шубой, рассчитанный по рецепту Росстата, составил 15,3%. Вклад в подорожание вносили те же ингредиенты, что и в оливье. Также заметно дорожала свекла — на 36,2%. А филе сельди, стоимость которого за год выросла на 14,5%, внесло самый заметный абсолютный вклад в подорожание — плюс 30 рублей. Итого в Петербурге угощение будет стоить 404,8 рублей против 351,2 в прошлом году.

Но настоящим рекордсменом стал бутерброд с икрой. Мы исходили из того, что для его приготовления нам потребуется кусочек батона весом в 20 г, столько же лососевой икры и еще 15 г сливочного масла. Стоимость такого угощения составит 186,2 рубля, что на 32,3% больше, чем год назад. Ну а накормить такими бутербродами всех членов семьи из четырех человек будет стоить примерно 744 рубля.









Главным драйвером подорожания стало сливочное масло, цены на которое за год взлетели на 44% на фоне дефицита молочных жиров. Сама икра стала дороже на 30,7%, чем год назад. Причиной, вероятно, стало снижение производства из-за сокращения вылова лососевых. Но, как показывает практика, икра дорожает даже при удачной путине. Стоимость хлеба выросла за год на 36%. В ФАС считают, что на этот продукт у сетей слишком большие наценки.









Другие новогодние деликатесы тоже не подешевели. Например, бутылочка отечественного игристого обойдется в среднем в 557,2 рубля, что на 9% дороже, чем год назад. Полкило шоколадных конфет с начинкой — примерно в 593,6 рублей, что на 10% больше, чем в конце 2023-го. Цены на мандарины, которые традиционно ассоциируются с новогодним столом, Росстат не отслеживает, но, по мнению участников рынка, они в этом году примерно на 13% дороже, чем в прошлом, в основном из-за плохого урожая в Турции и ослабления рубля. Стоимость апельсинов выросла на 10,3%: килограмм обойдется в 218,7 рублей.

Рецепт имеет значение

Есть и альтернативные оценки новогодней инфляции. К примеру, оператор фискальных данных Такском на основе онлайн-чеков рассчитал, что в 2024 году средняя стоимость ингредиентов для салата оливье на семью из четырех человек в среднем по России составит 921,77 рубля, что на 7% больше, чем в 2023 году.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) оценила стоимость базового набора для оливье на четыре персоны всего в 356 рублей, а его подорожание на 2,35%. При подсчетах учитывались цены на самые доступные продукты питания в розничных сетях, которые входят в ассоциацию. «Среди ингредиентов сильнее всего за год подорожали картофель, репчатый лук и консервированный горошек, выше уровня инфляции выросли цены на морковь и майонез. Практически не изменилась стоимость маринованных огурцов, в то время как цены на куриные яйца и вареную колбасу снизились», — отмечают в АКОРТ.

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), цена набора продуктов для классического оливье с вареной колбасой в 2024 году выросла на 10,17% и составила 225,7 рублей (оценка делалась для порции в 800 г). При этом самый недорогой оливье будут делать домохозяйки в Липецкой области — около 179 рублей, Республике Мордовия — около 180 рублей, а самый дорогой получится в Чукотском автономном округе — около 524 рублей.

По данным опроса сервиса доставки «Купер», обязательными блюдами на новогоднем столе россиян будут оливье (82% респондентов), сельдь под шубой (67%), бутерброды с икрой (57%), холодец (42%), запеченная курица или индейка (41%), крабовый салат (36%), бутерброды со шпротами (32%). Также россияне планируют обязательно приобрести к застолью мандарины: более половины респондентов (58%) покупают сразу 1-3 кг, 19% — 4-5 кг, 15% — до 1 кг цитрусовых. Только 2% вообще не планируют покупать мандарины к празднику.

40% россиян планируют потратить на праздничный стол от 5 000 до 10 000 рублей, 23% — от 10 000 рублей до 15 000 рублей. 20% респондентов готовы выделить на новогоднее застолье до 5 000 рублей. 11% — от 15 000 до 20 000 рублей.