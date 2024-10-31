«Все скупила Москва». Заместитель директора «Пискаревского молзавода» рассказал, почему дорожает «молочка»

Источник: Марина Молдавская / «Коммерсантъ»







«Пискаревский молочный завод» второй раз за три месяца объявил о повышении отпускных цен на продукцию. Как следует из письма компании в адрес сетей (есть в распоряжении «Фонтанки»), с 26 ноября сметана, сливки и сливочный крем подорожают на 15%, другая продукция — на 10%. О росте цен на «молочку» ранее заявляли и другие производители, а скачок стоимости сливочного масла уже пытаются тормозить федеральное правительство и ФАС . Ждать ли нового подорожания и откуда на рынке взялся дефицит, «Фонтанка» спросила у заместителя генерального директора «Пискаревского молзавода» Георгия Житмарева.

— В письме ретейлерам «Пискаревский молочный завод» объясняет повторную индексацию ростом закупочных цен на молоко-сырьё. Что случилось, что оно второй раз подорожало за такое короткое время?

— Да, это, к сожалению, так. Мы думали, что рост цен на сырье остановится, а он не остановился. У нас сейчас идет контрактация молока на следующий год, и если мы не сможем давать конкурентную цену на молоко нашим сельхозтоваропроизводителям, то они будут вынуждены уйти от нас к другим переработчикам. Тогда мы останемся без молока, а вы останетесь без нашей продукции.

— Почему поставщики повышают цены? У них снова выросли издержки или на рынке образовался неожиданный дефицит?

— Себестоимость молока-сырья за последнее время выросла очень существенно. Во-первых, тяжело с людьми: сейчас мигранты уезжают, появился спрос на водителей, трактористов, водителей грузовиков, да и просто рабочих из других отраслей, которые могут предложить существенно более высокую зарплату. И если вы не поднимете зарплату, то работать будет некому.

Энергоресурсы — электричество, солярка — продолжают дорожать. Существенно выросла цена на комбайны и трактора. Одно из наших хозяйств планировало купить комбайн для заготовки силоса, и я просто поразился: много лет комбайн стоил 10 миллионов рублей, потом он стал стоить 15 миллионов, потом 17, теперь — 60 миллионов. Как отдать с молока такие деньги? Это просто нереально! Отечественные комбайны стоят дешевле, но если в хозяйстве уже есть парк импортной техники, то [сельхозпроизводителям] хочется остаться на тех же машинах.

Старая техника потихонечку стареет. Но запчасти подорожали пропорционально самой технике. Стоимость кормов и всех компонентов для кормления животных тоже растет, поэтому для того, чтобы хозяйства могли работать и развиваться, к сожалению, они вынуждены просить переработчиков поднять закупочную стоимость молока.

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в сентябре 2024 года составил 103,1%, себестоимость за месяц увеличилась на 3,1% и превысила уровень сентября 2023 года на 9,2%. Рост себестоимости обусловлен продолжающимся повышением цен на корма (по данным Росстата, стоимость шротов и жмыхов за месяц выросла на 4,2%, фуражного зерна — на 1,8%), подорожанием электроэнергии (+0,9%), сохранением инфляционных процессов и ожидаемым дальнейшим повышением затрат на оплату труда, а также сезонным снижением продуктивности. Кроме того, повышение ключевой ставки и рост ставок по краткосрочным кредитам (в том числе льготным), привлекаемым сельхозтоваропроизводителями для финансирования операционной деятельности, также способствуют повышению себестоимости.

— Скачок цен на сливочное масло производители объясняли дефицитом жиров, которые раньше привозились из-за границы, но из-за роста мировых цен это стало не слишком выгодно. Влияет ли ситуация на дефицит сырья для прочей молочной продукции?

— Дефицит действительно есть. Два года назад был профицит молока и сельхозпроизводители не знали, куда его девать. Сейчас в целом по стране молока не хватает. И все молочные заводы за него борются.

Мы покупаем молоко в Ленинградской области. Но мы находимся не в безвоздушном пространстве. Сейчас московские переработчики предлагают цены производителям из Ленинградской области на 10 и 15 рублей выше за литр, чем платят [предприятия] в Петербурге и Ленинградской области. Причем Ленинградская область всегда славилась своими высокими ценами на молоко. То есть такого, что Москва готова платить еще дороже, не было никогда. В этих условиях [местным] производителям молока очень трудно удержаться от того, чтобы не передать свои объемы в столицу. И мы не можем допустить того, чтобы оно всё уехало в Москву. А уехало уже много. Поэтому мы должны платить цену, сопоставимую с той, которую предлагают производителям молока другие переработчики.

Поскольку производители масла и сыров сейчас имеют возможность заплатить более высокую цену, то и производителям цельномолочной продукции приходится ориентироваться еще и на их предложение.

— Итого на сколько для вас подорожало молочное сырье с начала этого года?

— Вместе с будущим повышением процентов на 20.

Выпуск конечной молочной продукции растет быстрее, чем молочного сырья. Производство товарного молока в России (сырое молоко, поступающее в переработку. — Прим. ред.) в январе — августе 2024 года, по предварительным оценкам Союзмолока, выросло на 2,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 17,9 млн тонн. По данным Росстата, в январе — сентябре молочные заводы выпустили 4,5 млн тонн молочной продукции, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, 1,7 млн тонн кисломолочной продукции (кроме сметаны), что на 4,7% больше, чем год назад, 629 тыс. тонн сыров, что на 6,8% больше, чем год назад, 248 тыс. тонн сливочного масла, что на 1,8% меньше, чем год назад.

— Какова доля сырья в конечной стоимости молока? Какие еще факторы вносят вклад в его подорожание?

— Эти цифры могут быть очень разными в зависимости от производителя молока и категории продукции и ценовой политики сети. В цене молока, по которой мы отгружаем продукцию сетям, 70% — это стоимость сырья, 10% — стоимость упаковки, 10% — доставка и 10% — это наши производственные расходы. В конечной стоимости на полке еще 10−15% должна быть торговая наценка. Но тут бывает по-разному. По нашей продукции наценки, которые делают торговые сети, очень небольшие. Иногда для того, чтобы поддержать спрос, продукция может продаваться в ноль или даже с небольшой отрицательной наценкой, то есть дешевле входной цены.

По данным Росстата, с начала 2024 года на конец октября в среднем по России пастеризованное молоко подорожало на 12,41%, стерилизованное — на 13,4%, сметана — на 12,8%, сливочное масло — на 25,7%, сыры — на 7,8%.

— Ваши коллеги по рынку в письмах о повышении цен также указывают на сложности с обслуживанием иностранного оборудования. Насколько ситуация критическая и как она влияет на цены?

— У каждого переработчика своя ситуация. У нас нет такой критической зависимости, потому что мы импортозамещением начали с 2014 года заниматься, и поэтому мы не оказались в 2022 году в такой тяжелой ситуации.

— Стоит ли ждать нового повышения цен в этом году?

— Надеемся ли мы, что это последнее повышение? Да, мы надеемся. Мы никогда не отличаемся тем, что бежим впереди паровоза, держимся, сколько можем. Но сейчас ситуация такая.

— Ситуация с ценами уже отражается на ассортименте? Будете ли вы выводить какие-то позиции или вводить новые, менять состав?

— Мы надеемся сохранить весь ассортимент по всем видам продукции, но, к сожалению, по некоторым видам продукции нам не удается полностью выполнить заказ торговых сетей. Они с удовольствием покупали бы больше сметаны, сливок, крема, то есть жирных продуктов, но сделать нам их не из чего. То есть дополнительного молока сейчас, которое раньше можно было привлечь для производства этих продуктов, сейчас нет — свое бы удержать.