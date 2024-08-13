Молоку не до жира. Крупнейшие молочные заводы повышают цены на 5–15 %

Фото: Марина Молдавская/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





О намерении поднять цены на молочную продукцию в последние недели заявили сразу несколько крупных заводов. Причина — в сдерживании цен на фоне перепроизводства прошлого года и рост мировых цен на молочные жиры, которые продолжают закупать российские компании. Влияют также рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.





Ретейлеры обещают сдерживать подорожание, но предупреждают о возможном сокращении ассортимента.

Кто поднимает цены Письма молочных производителей в адрес розничных сетей есть в распоряжении «Фонтанки». Получение подтвердили представители региональных и федеральных сетей.



Так, компания «Эйч энд Эн Трейд» (ранее «Данон») сообщила, что с 1 сентября часть ее продукции подорожает в среднем на 5,3 %. У «Вимм-Билль-Данн» средневзвешенное повышение составит 7,2 %. Причем новые прайс-листы поступят в магазины уже с 16 августа.



О каких позициях идет речь, производители обещают сообщить отдельно, зато подробно описывают причины индексации. Так, на 10 % выросли затраты на молочное сырье и молочные ингредиенты. Транспортные расходы увеличились сразу на 20 % «вследствие высокой ключевой ставки, высокой амортизации транспорта, роста уровня зарплат водителей», — отмечает «Вимм-Билль-Данн». На фоне дефицита кадров приходится больше платить персоналу.

Самое заметное повышение анонсировало АО «Милком» (бренды «Село Зеленое», «Молочная речка» и другие). Цены прибавят от 5 % до 15 %, в зависимости от категории продукции, жирности и вида упаковки, сообщает компания ретейлерам. Производитель оценивает подорожание молочного сырья на 12 %, сливок — на 20 %. Стоимость сахара, фруктово-ягодных добавок, заквасок также подскочила на 20 %. Упаковка подорожала на 12 %, логистика по отдельным направлениям — на все 35 %, топливно-энергетические ресурсы — до 12 %.



Разбивку по конкретным позициям приводит, к примеру, «Экомилк». Сильнее всего — на 10 % — вырастут цены на сливочное масло жирностью 82,5 % и 72,5 % в упаковках до 330 г. Тот же продукт с меньшей долей жира либо в крупных упаковках подорожает лишь на 5 %. На столько же повысится стоимость сметаны, йогуртов, плавленого и творожного сыра, а также сливочно-растительных спредов. Меньше всего — на 3 % — подорожает творог.



Производители Петербурга и Ленобласти также не остались в стороне. Так, у «Галактики» среднее повышение цен составит 5,6 %. Компания указывает на беспрецедентно высокую цену на молочное сырье, в особенности на молочный жир, долгий период высокой ключевой ставки и изменение прогноза ЦБ в пользу ее дальнейшего увеличения, а также рост стоимости обслуживания оборудования, дефицит производственных кадров и как следствие рост затрат на ФОТ.



Подробное обоснование причины грядущего подорожания приводит ООО «Виола» (ранее Valio). Рост цен на молоко компания оценивает в 4,5 %, на сыры — в 5 %, на масло — в 30 %, на сухие молочные ингредиенты — в 15–20 %, на фруктово-ягодные наполнители — в 7–10 %, на другие ингредиенты — в 5–8 %.

Из упаковки сильнее всего подорожала пленка — на 12 %. Тарифы по транспортной логистике подскочили сразу на 30 %. Причины все те же: дефицит водителей, транспортных средств, простои на таможне, отказ части морских линий на доставку в РФ, общий рост затрат на грузоперевозки. Расходы по складской логистике выросли на 16–25 %.



«Факторами негативного влияния на себестоимость также являются сохранение ключевой ставки на высоком уровне в 16 % и, как следствие, высокая стоимость кредитных ресурсов, серьезные ограничительные меры», — сообщает «Виола». Кроме того, сложной остаётся ситуация с обслуживанием производственных линий: есть трудности с доставкой, продолжается удорожание запасных частей.

«Пискарёвский молзавод» лаконично сообщает о повышении цен с 10 сентября в среднем на 10 %, но не приводит конкретных позиций. Коммерческий директор предприятия Георгий Житмарев пояснил «Фонтанке», что предприятие не индексировало цены два года: «Сколько могли — оттягивали, сейчас вынуждены это сделать». Ответы от сетей компания пока не получила. «Подорожание вызвано в первую очередь ростом стоимости сырья. Издержки у производителей молока выросли за два года значительно. Это и оборудование, и техника, и топливо, и электричество, и корма для животных. Без повышения цены на сырое молоко мы рискуем остаться без молока, а значит, и без молочной продукции», — прокомментировал он.



Все без исключения производители подчеркивают, что перекладывают в цену возросшие издержки не на 100 %, и призывают ретейлеров с пониманием отнестись к ситуации. «Изменение цен лишь частично компенсирует растущие издержки и не в полной мере покрывает наши потери от роста стоимости сырья, ингредиентов, упаковки и логистики», — отмечают в «Хохланд Руссланд».

Когда повышение цен отразится на полках магазинов? Опрошенные «Фонтанкой» розничные сети сообщили, что пока не приняли заявленное подорожание и ведут переговоры, но, в отличие от других товаров, запастись надолго молочной продукцией по старым ценам не удастся. Однако ретейлеры не исключают, что какое-то время будут сдерживать рост цен, торгуя самыми популярными позициями даже в минус.

«Чаще на этих этапах ретейлеры берут на себя подорожание и ждут, кто первый поднимет цены», — говорит топ-менеджер одной из региональных сетей. Но некоторые товары, например молоко «Пискаревское», большинство петербургских магазинов и так продают на 7 % дешевле закупочной цены, так что запаса прочности после новой индексации может не хватить.



Второй путь — отказаться от части ассортимента и продавать только те позиции, на которые поставщик предлагает акционную цену. «Понятно, что акции будут уже от новых цен, но хоть как-то», — комментирует собеседник издания. Но разнообразие на полках, по его словам, может убавиться: «Будут какое-то вымывание ассортимента и рост промо-активности». Сильно подорожавшие и не самые популярные бренды могут вовсе исчезнуть из продажи.

По словам участников рынка, это не первый рост для молочной продукции в этом году, но до этого производители не делали это настолько синхронно. «То, что все одновременно [сообщили о повышении цен], удивительно. То ли дали отмашку, то ли что...» — рассуждает представитель сети.

По данным Петростата, с начала 2024 года пастеризованное молоко в Петербурге подорожало почти на 7 %, стерилизованное — на 4,3 %, кисломолочные продукты — на 4,6 %, сметана — на 8,9 %, сыры — на 1 %, сливочное масло — почти на 11 %. Творог подешевел на 0,8 %.



Дефицит жиров Рост цен на молочную продукцию происходит на фоне увеличения объемов производства. За январь–май, по данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), выросло производство: сливок — на 23 %, до 146,5 тыс. тонн; творога и продуктов на его основе — на 9 %, до 334,5 тыс. тонн; мороженого — на 14 %, до 260,3 тыс. тонн; йогурта — на 13 %, до 330,6 тыс. тонн. Наименьший рост показали: сметана — на 2 % (до 242,9 тыс. тонн), кефир — на 1 % (до 400,4 тыс. тонн), сырные продукты — на 1 % (до 85,0 тыс. тонн).

Выпуск сырья тоже вырос, хотя не так значительно. За первое полугодие 2024 года в России было переработано около 13,2 млн тонн молока, что на 3 % больше чем за тот же период 2023 года.

Именно стоимость сырья занимает около половины розничной цены молочной продукции, примерно 8 % — это упаковка, 5 % — обслуживание оборудования и зарплата сотрудникам, 25 % — логистические издержки, и еще 1 % — маркировка. Но само по себе молоко — низкомаржинальный продукт, а зарабатывают производители, как правило, на других позициях, к примеру йогуртах.



В прошлом году предложение сырого молока на российском рынке превышало спрос, что не позволяло фермерам повышать цены на сырье, хотя у них росли издержки.

В этом году на рынке возник дефицит молочных жиров. «У каждого молочного завода есть свой жиробаланс. Молоко поступает с жирностью 3,6 %, а дальше выпускают продукты разной жирности: у кого-то жиры остаются, и их можно продать маслоделам, у кого-то не хватает и надо купить в виде сливок сырых, масла или еще чего-то», — объясняет Георгий Житмарев.



Нехватку молочных жиров российские предприятия покрывали за счет импорта. Основными поставщиками являлись Белоруссия и Новая Зеландия. Однако в этом году случился скачок мировых цен на данную продукцию. По оценке директора «ИТ-Молоко» Александра Поляка, которого цитирует отраслевой портал dairynews.ru, рост цен на сливочное масло с 1 июля прошлого года по 1 августа 2024-го составил почти 100 %. Только в последние месяцы оптовая цена подскочила с 720 руб. до 900 руб. за 1 кг.



«Год назад масло в коробках стоило 500 рублей, сейчас 900, — отмечает Георгий Житмарев. — Это биржевые цены Белоруссии, Новой Зеландии, и все, кто добавлял жиры в продукцию, вынуждены покупать по такой высокой цене».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

