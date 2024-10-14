Инфляция пошла как по маслу. Почему продукты питания снова дорожают?

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Производители молочной продукции, мяса, хлеба, кондитерских изделий и кормов для животных вновь сообщили ретейлерам о намерении поднять цены. Предыдущая индексация лишь частично покрыла издержки, которые продолжают расти, сообщают они. Ретейлеры традиционно обещают сдержать подорожание, но не без ущерба для ассортимента.

Об изменении стоимости своих товаров поставщики сообщили в письмах розничным сетям (есть в распоряжении «Фонтанки»).

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Молочная продукция

Наиболее драматическая ситуация сложилась в сегменте молочной продукции.

Так, «Невские сыры» после мартовской индексации в середине сентября подняли цены на свою продукцию еще раз. Сильнее всего подорожало сливочное масло «Тысяча озер» и «Александровская ферма» — на 27,2% и творожные сыры «Тысяча озер» — на 20,8%, сообщает компания. Полутвердые сыры «Тысяча озер» и «Золото Европы» выросли в цене на 15,8%, полутвердые сыры в нарезке «Тысяча озер», «Золото Европы», «Город сыра» — на 15,4%, твердые сыры «Дольче гранто» и «Золото Европы» — на 5,4%, фета «Сиртаки» — на 10,3%, копченые сыры «Город сыра» на — 15,7%.

ООО «Галактика» с 1 октября повышает цены на сметану, молоко и сливки в среднем на 15%. ООО «Виола» (ранее «Валио») объявила о корректировке прайс-листов 1 ноября 2024 года. Точный процент индексации и позиции, которые она затронет, компания обещает указать отдельно, но подчеркивает, что повышение коснется не всего ассортимента. «Изменение цены тех позиций, себестоимость производства которых продолжает динамично расти», — пояснили в «Виоле» «Фонтанке». Процент зависит от текущих условий работы с клиентами, а также от доли промо, добавили в пресс-службе.

И «Галактика», и «Виола» в последний раз сообщали о подорожании своей продукции в августе. «Предыдущее повышение цен лишь отчасти покрыло уже случившиеся издержки», — объясняют в «Галактике» необходимость новой корректировки. При этом все факторы, которые привели к предыдущему подорожанию, продолжают оказывать давление на стоимость.

Это как общие для всего рынка причины, так и специфические для молочной отрасли. К примеру, в «Виоле» ссылаются на погодный фактор: из-за засухи весной 2024 года погибли кормовые посевы и упали удои в летний сезон. В результате в период ежегодного сезонного снижения цен («сезон большого молока») молочное сырье выросло в цене. Также сказывается сохранение дефицита молочного жира и рост издержек на ветеринарные препараты.

О дефиците молочных жиров ранее подробно рассказывала «Фонтанка». Если вкратце, то сырое молоко поступает на заводы с жирностью 3,6%, а дальше предприятия выпускают продукты разной жирности: у кого-то лишние жиры остаются и их можно продать маслоделам, у кого-то их не хватает и тогда их надо купить в виде сливок сырых, масла или еще чего-то. Нехватку молочных жиров российские предприятия традиционно покрывали за счет импорта. Основными поставщиками являлись Белоруссия и Новая Зеландия. Однако в этом году случился скачок мировых цен на данную продукцию.

«Виола» подробно описывает, как изменились закупочные цены для самой компании. Так, с января сливочное масло выросло в цене на 55%, только с июля по октябрь — на 19%. Сухое молоко подорожало с начала года на 32%, а за последние три месяца на 11%, сырое молоко — на 20% и 10% соответственно, полутвердый сыр на 15% и 10% соответственно, упаковка на 7% и 3% соответственно. Таким образом, инфляция в последние месяцы только ускорилась.

На фоне дефицита на мировых рынках стоимость сливочного масла, пармезана, растительных жиров подскочила на 32% с марта по август. Биржевые цены на сливочное масло за тот же период выросли на 36%, на полутвердые сыры — на 18%, сообщает «Нева Милк».

Вклад в подорожание вносят и рост стоимости обслуживания производственных линий, изготовления и доставки запасных частей для оборудования, дефицит производственных кадров и связанный с ним рост ФОТ, сообщают в «Виоле». В «Галактике» указывают на повышение ключевой ставки и, как следствие, стоимости кредитов. В «Нева Милк» также отмечают перебои в поставках ингредиентов и расходных материалов, а также рост цен на импортное сырье.

Мясо

ООО «ТК „Мираторг“» с 12 октября повысило цены на ряд товаров. В письме поставщикам компания сообщает, что если контрагенты их не примут, то с 14 октября отгрузки прекратятся. Что и насколько подорожает, в самом письме не говорится. Но, по словам одного из ретейлеров, получивших уведомление, индексация составила от 3 до 20%. Участники рынка не исключают, что индексация может быть связана с потерями, понесенными компаниями в ходе боевых действий в Курской области. По данным отраслевого портала Meatinfo, экономический ущерб дочерних компаний «Мираторга» составил 8,6 млрд рублей.

ООО «ТД „Черкизово“» сообщило о повышении отпускных цен на индейку с 8 ноября. Подорожание составит «от 0% до более 10%» в зависимости от вида продукции и конкретной позиции SKU. Оно затронет как продукцию под торговыми марками самого «Черкизово», так и продукцию под собственными торговыми марками сетей. По словам ретейлеров, в среднем цены увеличились на 3–7%.

Себестоимость подскочила в основном из-за увеличения закупочных цен на основные кормовые компоненты, а также на специи и упаковочные материалы. Кроме того, выросли тарифы на транспортные и складские услуги. А конкуренция между различными отраслями промышленности и сферы услуг за рабочий персонал привела к увеличению затрат на ФОТ. «С ноября 2023 года рост зарплат составил в растениеводстве и животноводстве свыше 17%, в пищевой промышленности свыше 20% с продолжающейся тенденцией к дальнейшему росту», — сообщает компания.

Хлеб и кондитерские изделия

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» («Коломенский торговый дом», «Дарница», «Хлебный дом») повысит с 20 октября цены на замороженные хлебобулочные и мелкоштучные изделия на 3,5%–7%. Корректировка затронет все каналы сбыта.

Компания объясняет, что по сравнению с весной мука подорожала на 12%, растительные жиры — на 6%, замороженные ягоды и фрукты — до 30%. На 10% выросли расходы на персонал, на столько же — тарифы на доставку продукции. Стоимость аренды и обслуживания складских и экспедиционных площадей подскочила сразу на 50%. Ранее в этом году «Коломенский» сообщал об индексации в августе и марте.

ООО «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Кириешки») уже подняло отпускные цены с 3 октября. Компания отмечает, что вынуждена компенсировать инфляционные издержки, которые произошли «за прошедшие периоды» (о каких сроках речь, компания не указывает). Так, сливочное масло подорожало на 13%, молочные продукты — на 9-13%, молоко сухое цельное — на 10%. Выросли в цене и другие жиры: растительное масло — на 15%, оливковое масло — на 15%, масложировые ингредиенты (в том числе кондитерские жиры) — на 9-13%. Из-за роста мировых цен повысилась стоимость какао-масла — на 10%, какао-порошка — на 12%, какао тертого — на 31%. Также подскочили цены на сахар — на 16%, патоку — на 13-17%, муку — на 13-22%, яйцо — на 5%, пектин — на 9%, желатин — на 10%, орехи — на 6%, кунжут — на 2%, глазурь — на 45%, сыворотку — на 12%, соль — на 20%.

Кроме того дорожают энергоресурсы, транспортные тарифы, растет стоимость упаковки, увеличиваются производственные и прочие расходы, включая использование заемных средств.

Другие продукты

ГК «Юг Руси» сообщила о повышении цен на бутилированное растительное масло с 1 октября, обещая указать точный процент подорожания в прайс-листе. По словам ретейлеров, индексация составила 9%. Однако в беседах с закупщиками сетей поставщик не исключил, что в ноябре будет еще одна корректировка.

Производитель лапши и пюре быстрого приготовления «Кухня без границ» ООО «ТДКБГ» увеличивает цены с 1 ноября 2024 года. Размер повышения на большинство позиций не превысит 10% и будет зависеть от категории и вида продукции, а также географии поставок, отмечает компания.

Индексация стала необходимой из-за подорожания сырья и упаковки. Так, по подсчетам компании, с начала года масло растительное выросло в цене на 41%, говядина — на 33%, хлопья картофельные — на 23%, мука — на 22%, лотки — на 9%, пакеты для мяса — на 6%, чашки бумажные — на 5%, крышки — на 7%

Инфляция не обошла стороной и пищу для братьев наших меньших. Так, компания «Марс» с 21 октября поднимет цены на корма для домашних животных. Сухие корма под брендом Kitekat подорожают от 5,8% до 9,9%, Whiskas — от 6,1% до 9,9%, Chappi — от 8,9% до 9,9%, Pedigree — от 9% до 9,9%, Perfect Fit и Natures Table — от 0% до 9,9%. Рост стоимости однопорционных влажных кормов Whiskas и Pedigree составит до 9,9%, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit и Natures Table — 9,9%.

Компания также сообщает о росте цен на сырье, упаковку, тарифов на энергию, а также о росте других затрат по выпуску продукции. «Предпринимаемые действия не направлены на получение дополнительной прибыли», — подчеркивают в «Марсе».

Что говорят ретейлеры?

В розничных сетях подтвердили получение писем от поставщиков. «Вся социалка (социально значимые продукты. — Прим. ред.) пошла вверх», — рассказал представитель одной из петербургских сетей. По его словам, сильнее всего выросли закупочные цены на сливочное масло — за год на 70%.

Но на пути к полкам цены притормозили. По данным Петростата, цены на масло в Петербурге с начала года выросли на 17%, на сметану — на 17%, на пастеризованное молоко — на 11%, на стерилизованное молоко — на 9%, на кисломолочные продукты — на 9%, на творог — на 7%, на сыры — на 3%.

Хлеб и изделия из пшеничной муки прибавили с начала года 23%, из ржаной муки — 13%. Из мясных продуктов сильнее всего подорожала говядина — на 7% с начала года, свинина и охлажденные куры даже немного подешевели.

Как и в других подобных случаях, ретейлеры включили собственные механизмы для сдерживания инфляции: там, где возможно, закупили товары впрок по старым ценам и приостановили отгрузки по новым. Пауза будет использована для переговоров. Например, сеть и поставщик могут договориться о расширении промоакций: тогда с учетом скидки цена не изменится или увеличится меньше. Не самые популярные, но сильно подорожавшие позиции магазины выводят из ассортимента.

Еще один способ — договориться об уменьшении размера упаковки. На то, что 160-граммовые пачки сливочного масла стремительно захватывают полки магазинов, заменяя там 180-граммовые пачки, обратило внимание издание «Продукт-Медиа», отмечая, что таким образом сети сети «сдерживают» цены.