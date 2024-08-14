Прощай, сладкая жизнь! Производители шоколада и выпечки предупредили о новом скачке цен

Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Несмотря на снижение мировых цен на какао-бобы после апрельского рекорда, кондитеры продолжают повышать цены на свою продукцию. Международные производители объявили об индексации до 40 %, белорусский шоколад и вовсе может подорожать в 2,5 раза. Аппетиты отечественных игроков куда скромнее.



О грядущем изменении стоимости поставщики кондитерских изделий, шоколада и выпечки начали предупреждать еще в июле. Получение писем (есть в распоряжении «Фонтанки») подтвердили два федеральных и один петербургский ретейлер.



Кто поднимает цены

Одну из самых масштабных корректировок прайс-листа заявила компания «Марс» (Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Dove, «Коркунов», M&M's и другие). С 9 сентября большие и стандартные батончики вырастут в цене на 16 %, шоколадные плитки «Коркунов» и Dove — на 19 %, маленькие батончики Snickers и Milky Way — на 13 %, развесные конфеты — на 12,5 %, драже M&M's — от 7 до 17 % в зависимости от размера упаковки, жевательные конфеты Skittles — на 13 %. Но этим дело не ограничится. Со 2 декабря коробочные конфеты «Коркунов» подорожают от 15 до 19 % в зависимости от размера упаковки.



ООО «Риттер Спорт Шоколад» предупредило контрагентов, что с 1 сентября 2024 года также вынуждено повысить стоимость своих продуктов, которые производит на фабрике в Германии и экспортирует в Россию. Сильнее всего подорожает ассортимент группы Extra Cacao (+40 %), Mini и Colorful Variety (+29 %). Цены на ассортимент Extra Nuts повысятся на 27 %, на ассортимент группы GT 250g — на 16 %.

Белорусское ОАО «Спартак» и вовсе поднимает цены более чем в два раза, следует из письма в адрес сетей от российского дистрибьютора его продукции компании «Юнивест». Поставщик сообщает, что производитель с 1 июля повысил отпускные цены на шоколад от 40 до 144 %, на конфеты — от 5 до 179 %. При этом стоимость вафель и печенья не изменится. На складские остатки старая цена действовала до 15 июля года, информацию о наличии и количестве товара предлагается уточнять у менеджеров.



Кондитерское объединение «Славянка» (включает фабрику имени Крупской) намерено поднять цены с 9 сентября, но точный процент в письме не сообщает.



Другие производители шоколадных изделий тоже поднимают цены, но они не присылают писем с объяснением причин, а просто отправляют новые прайс-листы, рассказали ретейлеры.

Дорожает и хлебобулочная продукция, хотя не так заметно, как шоколад. Так, петербургский хлебозавод «Каравай» с 7 августа повысил цены до 10 %. «После указанной даты мы не можем гарантировать выполнение заказов по текущим ценам в полном объеме, так как не имеем экономической возможности производить продукцию с заявленным ранее качеством и осуществлять высокий уровень сервиса, удовлетворяющий все стороны», — сообщает компания в письме сетям.



Холдинг «Коломенский» (включает петербургское предприятие «Хлебный дом») предупредил о повышении с 1 августа отпускных цен на ассортимент хлебобулочных и мелкоштучных изделий во всех каналах сбыта на 10–15 %. Впрочем, по словам ретейлеров, это средневзвешенное значение: по отдельным позициям рост составляет все 30 %.

Российский производитель печенья, сушек и других кондитерских изделий «Дымка» уведомил контрагентов, что с 1 августа поднимает цены на 5 % на весь ассортимент, кроме жировых вафель и безалкогольных газированных напитков.



Как производители объясняют причины подорожания

Основной драйвер роста цен на шоколадные изделия — резкий скачок стоимости какао-бобов на мировых рынках, который произошел в этом году. Так, из-за плохой погоды пострадал урожай какао-бобов в Кот-д'Ивуаре и Гане, на которые приходится около 60 % мирового производства. В апреле биржевые цены на какао-бобы преодолели отметку в 11 тысяч долларов за тонну, превысив исторический максимум, который зафиксировали в 1977 году. В июне котировки достигали 10,8 тысячи долларов за тонну. Сейчас их стоимость составляет 7 тысяч долларов. Но это все равно в два раза выше, чем в августе 2023 года.



Шоколадные фабрики, которые не покупают сырье напрямую на бирже, ощутили апрельский рекорд с запозданием. С момента последнего повышения цены на шоколад стоимость какао-бобов на Лондонской товарной бирже подскочили на 82 %, сообщает «Юнивест». Какао тертое подорожало почти в три раза — на 196 %, какао-масло — в 3,5 раза. Также отмечается рост цен на молочные продукты, который составил 10 %, и орехи (до 5 %). Таким образом, в зависимости от состава кондитерских изделий рост себестоимости составил до 230 %.

Какао-бобы — основной вид сырья, используемый при производстве шоколадных изделий. А доля затрат на сырье в себестоимости шоколада составляет до 86 %, объясняет компания (ранее российская ассоциация «Руспродсоюз» оценивала долю в 50 %. — Прим. ред.).

Значительный рост цен на какао произошел из-за рекордно низких урожаев, изменения климата, а также вспышки болезней, которые ударили по производству какао в Западной Африке, объясняет «Риттер Спорт Шоколад». Компания также сообщает о подорожании упаковки и повышении логистических затрат. Последние вызваны увеличением и ужесточением таможенного декларирования и нестабильностью логистических маршрутов, а также нехваткой кадров и транспортных средств. К слову, в прошлом году компания «Риттер Спорт Шоколад» зафиксировала убыток в 438 млн рублей против чистой прибыли в 1,1 млрд рублей в 2022 году.



О «колоссальном давлении» тех же факторов сообщает и «Марс». «Текущие биржевые тренды и прогноз инфляции издержек подтверждают высокую вероятность дальнейшего удорожания себестоимости продукции», — отмечает компания. Заявленное ею повышение лишь частично компенсирует возросшие расходы, подчеркивает производитель.

«Славянка» оценивает рост стоимости какао-бобов с февраля по август на 50 %. Какао-порошок, какао-масло, какао тертое подорожали вдвое. В полтора раза увеличились цены на ключевые кондитерские жиры, на муку — на 30 %, на сухие молочные продукты — на 20 %, на упаковку — на 7 %, логистические услуги — на 15 %. Зарплату сотрудникам и вовсе пришлось поднять на 30 %. «Ситуация на сырьевом и валютном рынках остается довольно нестабильной, и по вышеуказанным пунктам прогнозируется дальнейший рост цен», — отмечает компания. Внутренние резервы по сдерживанию стоимости при этом уже исчерпаны.



Подорожание хлебобулочных изделий тоже происходит второй раз за год. Но с весны пшеничная мука успела подорожать еще более чем на 35 %, а сахар — на 5 %, сообщает «Коломенский». Расходы на фонд оплаты труда выросли на 10 %: чтобы удержать сотрудников, компании пришлось повышать зарплаты. «Каравай» в своем письме также упоминает рост стоимости упаковочных материалов, но конкретные проценты не приводит. «Дымка» сообщает о продолжающемся росте стоимости грузоперевозок и логистических услуг.

Что говорят ретейлеры

Представители розничных сетей традиционно обещают не допустить подорожания — во всяком случае одномоментного повышения цен на полках в размере, заявленном производителями, не произойдет.

«По хлебу мы ни у кого подорожания не приняли, но производители продолжают отгружать продукцию», — рассказали в одной из компаний. Впрочем, один из хлебозаводов предупредил, что готов поставлять по старым ценам лишь до 21 августа. С другой компанией идут переговоры о том, чтобы поднять цены не так значительно. Во время весенней индексации такой договоренности достичь удалось, говорит собеседник издания. Если же в этот раз хлебозавод не пойдет на уступки, ретейлер планирует вдвое сократить ассортимент его продукции.



Что касается шоколада, то сети стремятся по максимуму закупить товарные остатки по прежней стоимости. «Выискиваем где можно, чтобы подольше держать [старые цены]», — рассказал топ-менеджер региональной сети. То же самое делалось в марте, поэтому цены поднимались плавно. Резкое повышение ретейлеры принимать не планируют. «То, что в 2–3 раза подорожало, перестали брать и все», — отмечает собеседник «Фонтанки».

В одной из федеральных сетей, получившей такие письма, сообщили, что все еще ведут переговоры с поставщиками о ценообразовании. «Мы, в свою очередь, проверяем каждое письмо о подорожании на соответствие реальным рыночным причинам и стараемся максимально сдержать инфляцию», — отметили там. На данный момент полных остановок отгрузок не наблюдается, происходит частичное сокращение ассортимента с заменой на альтернативы по более доступной цене, отметил представитель компании.



Другой крупный ретейлер также сообщил, что получил от производителей хлеба и выпечки письма о повышении цен на 10–15 %. «Они находятся на рассмотрении. Отдельные хлебозаводы повышают цену на свою продукцию третий раз за год», — подчеркнули там.

Независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин в своем телеграм-канале подчеркивает, что письма поставщиков вовсе не означают, что конечные цены повысятся на заявленный ими процент. «Нельзя на основании одного письма от одного конкретного поставщика делать выводы. Во-первых, в этом случае речь идёт не о категории в целом, а о линейке брендов или бренде. Во-вторых, поставщик может поднимать цены на отдельные позиции, а не на весь свой ассортимент. В-третьих, далеко не факт, что сети в итоге примут повышение цен, заявленное поставщиком», — отмечает он. Таким образом, это скорее обозначение позиции и приглашение к диалогу, который может растянуться на недели и на месяцы.



Так, весной 2023 года производители хлебобулочных изделий сообщили о повышении цен на 20–30 %. Между тем, по данным Петростата, с начала 2024 года хлеб ржаной и ржано-пшеничный подорожал на 7,7 %, изделия из пшеничной муки — на 13,8 %, пряники — на 5,9 %. Стоимость шоколада, по данным Росстата, в целом по стране за год выросла на 9 %.



Однако ретейлеры уверены, что реальное подорожание заметно больше, чем видит официальная статистика: люди сокращают «личную инфляцию», переходя на более дешевую продукцию (например, шоколад с начинкой, плитки с меньшим содержанием какао) или покупая изделия меньшего веса. В сети «Реалъ» проанализировали динамику продаж шоколада и выяснили, что за год в деньгах сумма не поменялась, а в тоннаже сокращение составило 30 %. «У людей как было условно 500 рублей на шоколад, столько они и тратят, только покупают не шесть, а четыре шоколадки», — рассказал совладелец компании Александр Мышинский.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

