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Общество Патрушев: правительство будет следить за ценами на сливочное масло в России

Патрушев: правительство будет следить за ценами на сливочное масло в России

Российское правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Об этом на совещании с участниками молочного рынка 23 октября заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

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27 комментариев

Он провел встречу с производителями и переработчиками молочной продукции, представителями крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств. По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений для стабилизации цен на сливочное масло на российском рынке, говорится на сайте кабмина.

Патрушев отметил, что для стабилизации цен в РФ активизировали импорт сливочного масла из ряда стран, но задачу системного наращивания отечественной продукции это отменять не должно. Вице-премьер подчеркнул, что молочная отрасль является социально значимой и что правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам господдержку, включая льготное оборотное и инвестиционное кредитование и льготный лизинг. А также отметил, что масло подлежит обязательной маркировке, которая позволяет отслеживать всю цепочку ценообразования.

Ранее Росстат отмечал, что за неделю с 8 по 14 октября цены на сливочное масло выросли на 1,4%. Это самый большой рост среди продовольственных товаров в отчете ведомства. Как писали «Известия», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям сливочного масла. В ведомстве отметили, что из уже полученных ответов следует, что к росту цен на масло привело увеличение его себестоимости, в том числе из-за увеличения затрат на покупку молока и молочных жиров.

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в середине октября заявляла, что власти не планируют вводить госрегулирование цен на сливочное масло.

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Комментарии
27
just.dont
2 часа
Что б мы без зорких правительственных соколиков делали вообще? И за страшными квадроберами следят, и за маслом, и за неизбежным крахом доллара успевают.
274573038
2 часа
Ой зачем у нас только правительство не следит?))За ценами на бензин ,на сахар, на подсолнечночное масло , на картофель, на помидоры на хлеб?А инфляция и 146%
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