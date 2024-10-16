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Власть Финансы Глава Минсельхоза высказалась о госрегулировании цен на сливочное масло

Глава Минсельхоза высказалась о госрегулировании цен на сливочное масло

1 864
7 комментариев

Власти не планируют вводить госрегулирование цен на сливочное масло. Такое заявление сделала 16 октября глава Министерства сельского хозяйства России (Минсельхоза) Оксана Лут.

«Мы не будем включать государственное регулирование, потому что есть определенные нюансы, связанные с молочной группой», — сказала Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По ее словам, нужно «просто увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью».

Производство молока по итогам 2024 года, по оценке министра, ожидается на уровне чуть больше 34 миллионов тонн.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщает, что власти увеличивают импорт сливочного масла из «дружественных стран», чтобы стабилизировать ценовую ситуацию и «насытить внутренний рынок».

Средние розничные цены на сливочное масло сейчас находятся на уровне 1040,7 рубля за 1 килограмм (на 20,4% выше, чем в январе).

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Минсельхоз Оксана Лут Цены Сливочное масло Госрегулирование цен
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Комментарии
7
AndrewBarsik
1 час
Любое заявление любого чиновника о ценах сразу же приводит к повышению цен минимум на 5%.
alanfil
1 час
Что-то мне сдается, что эта "средняя розничная цена" показывает среднюю цену между суррогатом из пальмы и продуктом из коровьих сливок. Ибо цена уже выше указанной даже в дешевых точках и продолжает быстро расти.
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