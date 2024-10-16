Глава Минсельхоза высказалась о госрегулировании цен на сливочное масло

Власти не планируют вводить госрегулирование цен на сливочное масло. Такое заявление сделала 16 октября глава Министерства сельского хозяйства России (Минсельхоза) Оксана Лут.

«Мы не будем включать государственное регулирование, потому что есть определенные нюансы, связанные с молочной группой», — сказала Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По ее словам, нужно «просто увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью».

Производство молока по итогам 2024 года, по оценке министра, ожидается на уровне чуть больше 34 миллионов тонн.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщает, что власти увеличивают импорт сливочного масла из «дружественных стран», чтобы стабилизировать ценовую ситуацию и «насытить внутренний рынок».

Средние розничные цены на сливочное масло сейчас находятся на уровне 1040,7 рубля за 1 килограмм (на 20,4% выше, чем в январе).