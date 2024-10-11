ФАС заявила о высоких наценках на хлеб. Так ли это на самом деле?

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Заявление главы Федеральной антимонопольной службы о неприлично высоких наценках на хлеб удивило участников рынка. Они рассказали «Фонтанке», сколько сети зарабатывают на его продаже и как сильно подорожал продукт на самом деле.

Что заявила ФАС

Наценка на хлеб в российских магазинах в среднем составляет 60 %, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в ходе Всероссийской конференции в сфере госзакупок. По его словам, речь идет о наиболее востребованных населением позициях, но в ряде случаев наценка превышает 100 %. «Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — добавил глава ФАС. Встречаются наценки и в 5 %, и в 10 %, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, отметил Шаскольский.

Методику руководитель антимонопольного ведомства не привел, но в ФАС отметили, что выводы были сделаны по итогам анализа наценок на хлеб в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит».

О продолжении какой именно работы идет речь, можно догадаться. В прошлом году крупные сети добровольно взяли на себя обязательства ограничить наценки на ряд социальных товаров, в том числе на хлеб, 5 %. Минпромторг сообщал о желании региональных ретейлеров присоединиться к инициативе. До этого в Госдуме предложили ввести законодательно ограничение торговых наценок, но правительство данную меру не поддержало.

Ретейлеры удивлены

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что ее участники по-прежнему выполняют свои социальные обязательства, удерживая минимальные наценки на все виды социально значимых продуктов, в том числе хлеб. «Средняя наценка на самые востребованные позиции пшеничного хлеба „первой цены“ с начала 2024 года находится в пределах 4-10 %, ржаного хлеба — 12-13 %», — заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. По его словам, выводы ФАС оценить сложно, поскольку неизвестно, какие виды продукции попали в мониторинг и учитывалось ли при расчетах соотношение объемов ее реализации.

Сами сети ситуацию, касающуюся цен, не комментируют открыто, опасаясь санкций ФАС. Однако в неофициальных беседах предлагают обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых, говоря о наценке, не стоить думать, что разницу между ценой покупки продукта у поставщика и стоимостью для потребителя ретейлер кладет себе в карман. Из этих денег он компенсирует также свои издержки — на аренду магазинов, оплату труда продавцов, электричество и на доставку товара в торговую точку. И эти расходы растут. В наценку также закладываются списания нераспроданной продукции: сейчас сетям запрещается возвращать товары поставщику.

Но слова главы ФАС о средней наценке на самые востребованные позиции в размере 60 % вызвали у участников рынка, мягко говоря, недоумение.

По словам Игоря Караваева, более высокая наценка действует на более дорогую продукцию, например, на премиальные виды безглютенового хлеба или бездрожжевого хлеба с различными злаками или фруктовыми добавками. «Она позволяет торговым сетям компенсировать низкие наценки на базовые категории хлеба „первой цены“, которые не покрывают операционных затрат торговой сети на их реализацию», — пояснил он.

«Есть 2−3 социальные позиции, которые держатся на минимальной наценке, на всем остальном все-таки пытаются заработать, потому что чем дороже хлеб, тем больше списания по нему», — рассказал представитель одной из петербургских сетей. На премиальные виды хлеба наценка может и превышать 100 %. Но даже с их учетом средняя наценка никак не получится на уровне 60 %, считает собеседник издания.

Того же принципа придерживаются производители, напоминает он. В их линейке есть как более дорогие и более маржинальные позиции, на которых они зарабатывают, так и социальные, которые могут продаваться практически по себестоимости, говорит независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин.

Картина может сложиться, если включить в выборку выпечку, то есть хлебобулочные изделия, которые магазины покупают в замороженном виде и выпекают на месте, считает собеседник в розничной сети. «Электричество бешеных денег стоит, поэтому если булочка стоит в закупке 30 рублей, то продавать будут уже за 60», — комментирует он.

Как наценки влияют на цены

По данным Росстата, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки по сравнению с октябрем прошлого года подорожали на 15 % в целом по России, а в Петербурге — сразу на 39 % — со 111 до 153 рублей за килограмм. Хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки по России вырос в цене — на 18 %, в Петербурге — на 37 % — с 86 до 118 рублей за килограмм.

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По словам ретейлеров, цены растут не из-за сверхнаценок, а из-за того, что их повышают поставщики. «За последние 12 месяцев закупочные цены на пшеничный хлеб выросли на 25 %, на ржаной — на 27 %, что не могло не отразиться на розничных ценах», — комментирует Игорь Караваев.

За последний год петербургские производители уведомляли петербургских ретейлеров о повышении цен минимум дважды - в марте и в августе. Компании признают, что основной ингредиент — мука — растет в цене совсем незначительно. Но подскочила стоимость аренды, логистики, запчастей для оборудования, упаковки, а также выросли затраты на оплату труда и стоимость кредитов.

Сети выводят из ассортимента более дорогие позиции, которые люди стали хуже покупать. «Из-за этих подорожаний вывели из ассортимента очень много, так что ассортимент именно хлеба и батонов стал очень маленький», — говорит собеседник издания. Но ужесточение регулирования сделать цены ниже не поможет. «Если вводить ограничение наценки целиком на группу, то сеть теряет возможность дотировать социально значимые товары [за счет более дорогих]», — отмечает он.