ФАС заявила о высоких наценках на хлеб. Так ли это на самом деле?

Заявление главы Федеральной антимонопольной службы о неприлично высоких наценках на хлеб удивило участников рынка. Они рассказали «Фонтанке», сколько сети зарабатывают на его продаже и как сильно подорожал продукт на самом деле.
Что заявила ФАС
Наценка на хлеб в российских магазинах в среднем составляет 60 %, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в ходе Всероссийской конференции в сфере госзакупок. По его словам, речь идет о наиболее востребованных населением позициях, но в ряде случаев наценка превышает 100 %. «Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — добавил глава ФАС. Встречаются наценки и в 5 %, и в 10 %, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, отметил Шаскольский.
Методику руководитель антимонопольного ведомства не привел, но в ФАС отметили, что выводы были сделаны по итогам анализа наценок на хлеб в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит».
О продолжении какой именно работы идет речь, можно догадаться. В прошлом году крупные сети добровольно взяли на себя обязательства ограничить наценки на ряд социальных товаров, в том числе на хлеб, 5 %. Минпромторг сообщал о желании региональных ретейлеров присоединиться к инициативе. До этого в Госдуме предложили ввести законодательно ограничение торговых наценок, но правительство данную меру не поддержало.
Ретейлеры удивлены
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что ее участники по-прежнему выполняют свои социальные обязательства, удерживая минимальные наценки на все виды социально значимых продуктов, в том числе хлеб. «Средняя наценка на самые востребованные позиции пшеничного хлеба „первой цены“ с начала 2024 года находится в пределах 4-10 %, ржаного хлеба — 12-13 %», — заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. По его словам, выводы ФАС оценить сложно, поскольку неизвестно, какие виды продукции попали в мониторинг и учитывалось ли при расчетах соотношение объемов ее реализации.
Сами сети ситуацию, касающуюся цен, не комментируют открыто, опасаясь санкций ФАС. Однако в неофициальных беседах предлагают обратить внимание на несколько моментов.
Во-первых, говоря о наценке, не стоить думать, что разницу между ценой покупки продукта у поставщика и стоимостью для потребителя ретейлер кладет себе в карман. Из этих денег он компенсирует также свои издержки — на аренду магазинов, оплату труда продавцов, электричество и на доставку товара в торговую точку. И эти расходы растут. В наценку также закладываются списания нераспроданной продукции: сейчас сетям запрещается возвращать товары поставщику.
Но слова главы ФАС о средней наценке на самые востребованные позиции в размере 60 % вызвали у участников рынка, мягко говоря, недоумение.
По словам Игоря Караваева, более высокая наценка действует на более дорогую продукцию, например, на премиальные виды безглютенового хлеба или бездрожжевого хлеба с различными злаками или фруктовыми добавками. «Она позволяет торговым сетям компенсировать низкие наценки на базовые категории хлеба „первой цены“, которые не покрывают операционных затрат торговой сети на их реализацию», — пояснил он.
«Есть 2−3 социальные позиции, которые держатся на минимальной наценке, на всем остальном все-таки пытаются заработать, потому что чем дороже хлеб, тем больше списания по нему», — рассказал представитель одной из петербургских сетей. На премиальные виды хлеба наценка может и превышать 100 %. Но даже с их учетом средняя наценка никак не получится на уровне 60 %, считает собеседник издания.
Того же принципа придерживаются производители, напоминает он. В их линейке есть как более дорогие и более маржинальные позиции, на которых они зарабатывают, так и социальные, которые могут продаваться практически по себестоимости, говорит независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин.
Картина может сложиться, если включить в выборку выпечку, то есть хлебобулочные изделия, которые магазины покупают в замороженном виде и выпекают на месте, считает собеседник в розничной сети. «Электричество бешеных денег стоит, поэтому если булочка стоит в закупке 30 рублей, то продавать будут уже за 60», — комментирует он.
Как наценки влияют на цены
По данным Росстата, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки по сравнению с октябрем прошлого года подорожали на 15 % в целом по России, а в Петербурге — сразу на 39 % — со 111 до 153 рублей за килограмм. Хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки по России вырос в цене — на 18 %, в Петербурге — на 37 % — с 86 до 118 рублей за килограмм.
По словам ретейлеров, цены растут не из-за сверхнаценок, а из-за того, что их повышают поставщики. «За последние 12 месяцев закупочные цены на пшеничный хлеб выросли на 25 %, на ржаной — на 27 %, что не могло не отразиться на розничных ценах», — комментирует Игорь Караваев.
За последний год петербургские производители уведомляли петербургских ретейлеров о повышении цен минимум дважды - в марте и в августе. Компании признают, что основной ингредиент — мука — растет в цене совсем незначительно. Но подскочила стоимость аренды, логистики, запчастей для оборудования, упаковки, а также выросли затраты на оплату труда и стоимость кредитов.
Сети выводят из ассортимента более дорогие позиции, которые люди стали хуже покупать. «Из-за этих подорожаний вывели из ассортимента очень много, так что ассортимент именно хлеба и батонов стал очень маленький», — говорит собеседник издания. Но ужесточение регулирования сделать цены ниже не поможет. «Если вводить ограничение наценки целиком на группу, то сеть теряет возможность дотировать социально значимые товары [за счет более дорогих]», — отмечает он.
«Ни к чему это не приведет, кроме того, что дорогие позиции хлеба еще больше подорожают, потому что сети, может быть, расширят ассортимент того хлеба, на которые они будут сдерживать цены, чтобы ФАС угодить. Соответственно, им нужно будет это компенсировать за счет чего-то другого, потому что торговая сеть — это не благотворительный фонд, они не могут работать в минус», — подчеркивает Михаил Лачугин. Но никуда хлеб не денется — все будет в наличии, заключил он.