В Краснодарском крае отбили атаку дронов

Ночью в небе над Туапсинским районом Краснодарского края была предпринята атака дронов. По информации местных властей, она отбита.

Как рассказал глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко, пострадавших и повреждений нет.

Накануне, в ночь на 14 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщал о попытке атаки БПЛА. В станице Марьянской обломки дрона упали на жилой дом, пострадавших нет, отметил глава региона.