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Общество «300 человек в ожидании на ночь». Россияне вновь жалуются на очереди у границы в Эстонии

«300 человек в ожидании на ночь». Россияне вновь жалуются на очереди у границы в Эстонии

4 199
48 комментариев

На границе между Эстонией и Россией в Нарве — уже традиционные очереди. Читатели «Фонтанки» 14 декабря рассказали о многочасовом ожидании у пограничного пункта в Нарве.

«Когда вчера вечером закрыли границу, те, кто не прошёл, составили список, поэтому известно, что 300 человек оставалось в ожидании на ночь. По списку утром опять все встали», — рассказал читатель «Фонтанки» Максим.

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По его словам, только к вечеру 14 декабря люди, ожидавшие с вечера 13-го, заканчивали переходить границу. Погреться россияне ходили в ближайший платный туалет за 50 евроцентов (54 рубля), кафе на соседних улицах и McDonalds примерно в полутора километрах от пограничного пункта.

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Источник:

«Фонтанка» неоднократно рассказывала об очередях у пограничного пункта в Нарве. У этого явления несколько причин, главная из которых в том, что сейчас это один из немногих вариантов пересечь границу между Евросоюзом и Россией: финская граница закрыта. Кроме этого, с весны 2024 пропускной пункт закрывается на ночь. Есть вариант попасть из Европы в Россию или обратно на самолете с пересадкой в Турции или Армении, но это дороже.

Финские СМИ писали о возможных планах на открытие границы между Финляндией и Россией в 2025 году, но гарантий этому нет.

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Комментарии
48
Игорь Протасов
1 час
Трамп придёт - порядок наведёт. (С) Русская народная примета
Гость
1 час
Ожидания: замерзшая Европа Реальность: россияне греются в эстонском сортире )))
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