«300 человек в ожидании на ночь». Россияне вновь жалуются на очереди у границы в Эстонии

«Когда вчера вечером закрыли границу, те, кто не прошёл, составили список, поэтому известно, что 300 человек оставалось в ожидании на ночь. По списку утром опять все встали», — рассказал читатель «Фонтанки» Максим.

По его словам, только к вечеру 14 декабря люди, ожидавшие с вечера 13-го, заканчивали переходить границу. Погреться россияне ходили в ближайший платный туалет за 50 евроцентов (54 рубля), кафе на соседних улицах и McDonalds примерно в полутора километрах от пограничного пункта.

«Фонтанка» неоднократно рассказывала об очередях у пограничного пункта в Нарве. У этого явления несколько причин, главная из которых в том, что сейчас это один из немногих вариантов пересечь границу между Евросоюзом и Россией: финская граница закрыта. Кроме этого, с весны 2024 пропускной пункт закрывается на ночь. Есть вариант попасть из Европы в Россию или обратно на самолете с пересадкой в Турции или Армении, но это дороже.