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Финляндия Финляндия может открыть границу с Россией зимой: как это будет

Финляндия может открыть границу с Россией зимой: как это будет

1 662
9 комментариев

Закрытая уже почти год граница Финляндии с Россией может приоткрыться — пока лишь на одном пропускном пункте, утверждают в финской Ilta Sanomat.

Как пишет 5 ноября издание со ссылкой на источники, правительство Суоми, оценив риски возобновления потока мигрантов на велосипедах, может попробовать испытать открытие восточной границы уже зимой. Однако границу не откроют полностью: будет открыт только один пограничный пункт.

Выбор зимы может объясняться климатическими условиями, не слишком подходящими для передвижения пешком или на велосипедах. Однако, как отмечают журналисты, зимние условия также создают риск, что у людей, направляющихся к восточной границе, может не оказаться подходящей одежды для финской зимы, что несет риски для жизни и здоровья, особенно для женщин и детей.

Правительство пока не приняло решение даже об испытательном открытии одного пограничного пункта. На решение во многом влияет оперативная информация и разведданные Пограничной службы Финляндии. Ситуация постоянно отслеживается и оценивается. Сейчас на границе спокойно, но, когда в последний раз финны попытались открыть пограничные пункты в декабре 2023 года, туда немедленно хлынул поток людей. Издание пишет, что правительство не хочет даже пробовать открывать границу, если будет риск, что такая же ситуация повторится.

Ограничения на границе России и Финляндии начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». Постепенно закрывались все пункты пропуска, долгое время работал только самый северный из них — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта». В конце ноября финны закрыли все КПП до 13 декабря. После истечения этого срока границу начали открывать, однако властям Суоми хватило суток, чтобы убедиться: наплыв мигрантов никуда не исчез. Поэтому 15 декабря финская граница официально закрылась.

В январе 2024 года глава МВД страны Мари Рантанен заявила, что Финляндия пока не будет открывать границу с Россией.

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Комментарии
9
Вася Петров
16 минут
Ну здрасьте, а еще один пункт открывают, где конфискованными целиками собираются торговать, с ним как?
111111111111118
20 минут
Что, заржавели таки подъёмники?
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