Всё: Финляндия закрыла границу с Россией на месяц

Блокада на границе России и Финляндии началась в 21:00 по московскому времени. Все пункты пропуска закрылись — не проедет и не пройдет никто. И так будет целый месяц. Ограничения введены до 14 января 2024 года. Но могут быть пересмотрены раньше, как это уже бывало.



День перед закрытием вышел насыщенным. На «Ваалимаа» и «Ниирала» прибыли больше двух сотен просителей убежища, которые потянулись на финскую границу с самого утра. Из-за этого движение много раз закрывали. И проезд из Финляндии в Россию в итоге полностью пришлось остановить еще днем, развернув и автобусы, и легковушки. Некоторые зависшие на границе не захотели ехать через Эстонию и дождались, как заборы в Ваалимаа начали скреплять болтами — теперь точно не проехать в Россию, пишет Yle. За ситуацией наблюдала усиленная охрана.