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    Всё: Финляндия закрыла границу с Россией на месяц

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    98 комментариев

    Блокада на границе России и Финляндии началась в 21:00 по московскому времени. Все пункты пропуска закрылись — не проедет и не пройдет никто. И так будет целый месяц. Ограничения введены до 14 января 2024 года. Но могут быть пересмотрены раньше, как это уже бывало.

    День перед закрытием вышел насыщенным. На «Ваалимаа» и «Ниирала» прибыли больше двух сотен просителей убежища, которые потянулись на финскую границу с самого утра. Из-за этого движение много раз закрывали. И проезд из Финляндии в Россию в итоге полностью пришлось остановить еще днем, развернув и автобусы, и легковушки. Некоторые зависшие на границе не захотели ехать через Эстонию и дождались, как заборы в Ваалимаа начали скреплять болтами — теперь точно не проехать в Россию, пишет Yle. За ситуацией наблюдала усиленная охрана.

    Все силы пограничники направили на прибывающих велотуристов. «Фонтанка» показывала целую армию беженцев на выезде из России и коллапс из-за них.

    Как финнам хватило всего двух суток чтобы всё понять и снова закрыть границу с Россией — читайте в нашем материале.

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    ФинляндияЗакрытие границы с Россией
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    Комментарии 98

    Гость15 Дек 2023 в 23:10
    "Лесник" (король и шут)
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 22:57
    И как люди попадут домой?
    +0−0
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