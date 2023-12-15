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    Финны на ушко сказали — никого не пустят: дорогу в Россию перекрыли

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    67 комментариев

    Путь из Финляндии в Россию через МАПП «Ваалимаа» закрыт. Горит табло «Граница закрыта». Движение перекрыли машинами финские пограничники и полицейские, сообщают водители, которые пытались под закрытие выехать из Суоми.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    «Мы стояли у светофора с 9:00, пришел пограничник, постучал мне в окно, сказал ехать домой», — рассказала Наталья в чате КПП «Торфяновка». «Стояли из Финляндии в Россию с 13:50, только развернулись и уехали. Побеседовали с пограничниками, те на ушко сказали, что уже никого не пустят. У здания погранконтроля заборы ставят, несколько лишних машин с подкреплением подъехало», — подтвердил водитель Даниил.

    Пострадали и автобусы. Не успел пройти границу, например, автобус компании Lux Express, подтвердили Yle в представительстве компании.

    читатель «Фонтанки» Данил

    Как отмечают стоящие, финны вряд ли изменят решение — МАПП скоро закрывается, и в ином случае погранслужба Суоми просто не успеет обработать въезжающих в Финляндию беженцев с противоположной стороны границы.

    Как писала «Фонтанка», вся восточная граница Финляндии закроется на месяц уже в 21:00. Почему было принято такое решение — читайте в нашем материале. Об обстановке на границе в течение дня — здесь.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 67

    Гость15 Дек 2023 в 20:44
    Ну открыли - ну закрыли! Пускай делают что хотят! По барабану все это!
    У нас в Петербурге нарядили елку на Дворцовой - это хорошая новость!
    +2−0
    LiChaBaTa15 Дек 2023 в 20:31
    Финляндия закрыла границы. Подумала, открыла границы. Потом опять подумала и снова закрыла и все это меньше чем за 2 недели. Смешнее всего в этой ситуации выглядят страждущие узреть страну Йолло Пукки, кинувшиеся к погранпереходу и застрявшие перед ним. Напоминают львов Верхнего Ларса, отчаянно штурмовавших сию вершину, в момент объявления мобилизации
    +0−1
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