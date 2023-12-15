Финны на ушко сказали — никого не пустят: дорогу в Россию перекрыли

Путь из Финляндии в Россию через МАПП «Ваалимаа» закрыт. Горит табло «Граница закрыта». Движение перекрыли машинами финские пограничники и полицейские, сообщают водители, которые пытались под закрытие выехать из Суоми.
«Мы стояли у светофора с 9:00, пришел пограничник, постучал мне в окно, сказал ехать домой», — рассказала Наталья в чате КПП «Торфяновка». «Стояли из Финляндии в Россию с 13:50, только развернулись и уехали. Побеседовали с пограничниками, те на ушко сказали, что уже никого не пустят. У здания погранконтроля заборы ставят, несколько лишних машин с подкреплением подъехало», — подтвердил водитель Даниил.
Пострадали и автобусы. Не успел пройти границу, например, автобус компании Lux Express, подтвердили Yle в представительстве компании.
читатель «Фонтанки» Данил
Как отмечают стоящие, финны вряд ли изменят решение — МАПП скоро закрывается, и в ином случае погранслужба Суоми просто не успеет обработать въезжающих в Финляндию беженцев с противоположной стороны границы.
Как писала «Фонтанка», вся восточная граница Финляндии закроется на месяц уже в 21:00. Почему было принято такое решение — читайте в нашем материале. Об обстановке на границе в течение дня — здесь.