Финнам хватило суток. Почему вся граница с Россией снова закрывается

Фото: Лев Федосеев / ТАСС Поделиться Поделиться





Финнам хватило суток, чтобы убедиться — не перевелись еще на Руси настоящие южные велосипедисты. На рассвете они выдвинулись кучно, десятками, будто последние две недели цепи по окрестным лесам смазывали. Поэтому граница с Россией закрывается снова. «Фонтанка» собрала всё, что известно.



Как объясняла вечером 14 декабря на пресс-конференции в Хельсинки министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, отвечая на вопрос, зачем вообще понадобилось открывать два пограничных пункта на границе с Россией, они просто хотели посмотреть, «какой будет эффект от небольшого открытия двери, как будет развиваться ситуация...».



К этому моменту больше 70 довольных просителей убежища уже оформлялись на финской стороне. Их ставшие ненужными велосипеды тихо присыпало декабрьским снежком.

«У нас нет информации, где они находились во время закрытия границы», — развел руками на той же пресс-конференции заместитель начальника пограничной службы Суоми, финский контр-адмирал Маркку Хассинен.



А ведь все могло быть иначе — до рассвета на границе было спокойно и Рантанен даже говорила, что если так и останется, то можно и дальше открывать пункты пропуска, вернуть всё как было. Не судьба.

Финский пограничный пункт Ваалимаа (Торфяновка в Ленобласти) открылся в час ночи по московскому времени после почти месячного перерыва. Он был закрыт в числе первых — еще с 18 ноября, за две недели до того, как границу с Финляндией постепенно стало возможно пересечь лишь за полярным кругом, а в конце ноября и вовсе нигде.



Накануне открытия финны активно готовились: убирали временные заграждения, усиливали штат сотрудников, вызывая вышедших в отставку пограничников, — ждали очередей. Желающие отправиться в Европу и в Россию выстроились по обе стороны границы. Первопроходцев не остановил даже сугроб на въезде на финский пункт пропуска в Ваалимаа — сами разгребли лопатой.

В 9 утра открылся пункт «Ниирала» («Вяртсиля») в Карелии — там выстроилась очередь из 50 автомобилей желающих попасть в Россию.

По данным «Фонтанки», первого и последнего за ночь иностранца в Торфяновке встретили между двумя и тремя часами ночи. 19-летний гражданин Индии не говорил ни по-английски, ни по-русски. Выяснить его намерения не удалось. Он с велосипедом прошёл к финскому КПП, затем вернулся обратно. Так как у юноши есть российская виза, то он может находиться на территории страны. После неудачной попытки пересечь границу он собирался добраться до Петербурга.



Беженцы небольшими группами стали появляться к утру. Финны отчитывались о трех-пяти женщинах и мужчинах, просителях убежища. Их встречали и проводили в задрапированные кабинки оформляться. Поток усилился к 13:00. На въезде в приграничную зону иностранцев проверяла российская полиция. По данным «Фонтанки», нарушителей режима пребывания в РФ сотрудники не выявили.



В приграничную зону попадали только те, кто находится легально в России. Сегодня это были граждане Сомали, Сирии, Индии, Пакистана. Некоторые из них разговаривали только на родном языке. На вопрос о цели визита выдавали единственное заученное слово на английском: refugee (беженец).



Завтра, 15 января, в 20:00 граница закроется на месяц, до 14 января. Финские пограничники ожидают в связи с этим в ближайшие сутки еще большего ажиотажа со стороны просителей убежища. Их передвижения отслеживаются по мере приближения к границе, и прогнозы говорят, что желающих проскочить под закрытие будет много. В связи с этим на финские пограничные пункты прибыли специально подготовленные к работе с толпой сотрудники финской полиции в балаклавах и касках.



По словам Рантанен, дальше граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не будет точно понятно, что это велосипедное «явление» закончилось и приграничное движение вернулось в нормальное русло.



Министр добавила, что, к сожалению, закрытие границы нарушит жизнь людей, которые пересекают границу, чтобы увидеть свои семьи. А скоро Рождество. Чиновница акцентировала внимание, что закрытие границы не является самоцелью Финляндии, но это приходится делать для национальной безопасности. Двухнедельное закрытие, похоже, не сработало, поэтому, резюмировала она: «Давайте попробуем четырехнедельное закрытие». И в следующий раз решение об открытии, по её словам, будет приниматься еще более взвешенно.

Илья Казаков, Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»

