Финны соскучились? 50 авто из Финляндии пытаются проехать в Россию через границу

Финский пограничный пункт пропуска Ниирала (Вяртсиля) в Карелии открылся 14 декабря в 8 утра по финскому времени, в очереди в Россию стоит более 50 автомобилей, пишет Yle.
Пограничный переход Ниирала открылся для движения транспорта после почти четырехнедельного перерыва и пользуется популярностью - машины стоят в пробке в Россию. Путешественников в Финляндию из России не видно, отмечают журналисты.
В юго-восточной Финляндии, на границе с Ленобластью, в полночь по финскому времени открылся пункт Ваалимаа (Торфяновка). Там ситуация спокойная. К 8 часам утра границу с Россией там пересекли, по данным финских пограничников, 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Российская таможня сообщала, что за 8 часов через Торфяновку проследовали 348 физических лиц (250 въехали в РФ, 98 выехали).
Большинство пересекающих границу имели двойное гражданство и вид на жительство. В Финляндию пока не прибыло ни одного просителя убежища. Границу переезжают в основном на частных автомобилях с европейскими номерами. Но были также грузовики и автобусы.
Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила в комментарии СМИ, что если ситуация на границе с Россией останется спокойной, без велозаездов, как в ноябре, то можно будет открыть и больше пограничных пунктов. Удержание их закрытыми не является самоцелью.
«Фонтанка» побывала на границе сразу после её открытия и опубликовала репортаж с фото. Российская таможня подсчитала, сколько машин за ночь прошли Торфяновку. Почему Финляндия решила открыть границу и на каких условиях, читайте в материале «Фонтанки».