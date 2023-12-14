    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    761мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.89eur96.95

    Финны соскучились? 50 авто из Финляндии пытаются проехать в Россию через границу

    1901
    9 комментариев

    Финский пограничный пункт пропуска Ниирала (Вяртсиля) в Карелии открылся 14 декабря в 8 утра по финскому времени, в очереди в Россию стоит более 50 автомобилей, пишет Yle.

    Пограничный переход Ниирала открылся для движения транспорта после почти четырехнедельного перерыва и пользуется популярностью - машины стоят в пробке в Россию. Путешественников в Финляндию из России не видно, отмечают журналисты.

    В юго-восточной Финляндии, на границе с Ленобластью, в полночь по финскому времени открылся пункт Ваалимаа (Торфяновка). Там ситуация спокойная. К 8 часам утра границу с Россией там пересекли, по данным финских пограничников, 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Российская таможня сообщала, что за 8 часов через Торфяновку проследовали 348 физических лиц (250 въехали в РФ, 98 выехали).

    Большинство пересекающих границу имели двойное гражданство и вид на жительство. В Финляндию пока не прибыло ни одного просителя убежища. Границу переезжают в основном на частных автомобилях с европейскими номерами. Но были также грузовики и автобусы.

    Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила в комментарии СМИ, что если ситуация на границе с Россией останется спокойной, без велозаездов, как в ноябре, то можно будет открыть и больше пограничных пунктов. Удержание их закрытыми не является самоцелью.

    «Фонтанка» побывала на границе сразу после её открытия и опубликовала репортаж с фото. Российская таможня подсчитала, сколько машин за ночь прошли Торфяновку. Почему Финляндия решила открыть границу и на каких условиях, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Граница России и Финляндии
    ЛАЙК6
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость14 Дек 2023 в 10:55
    сыр едет и икра
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close