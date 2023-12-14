Финны соскучились? 50 авто из Финляндии пытаются проехать в Россию через границу

Финский пограничный пункт пропуска Ниирала (Вяртсиля) в Карелии открылся 14 декабря в 8 утра по финскому времени, в очереди в Россию стоит более 50 автомобилей, пишет Yle.



Пограничный переход Ниирала открылся для движения транспорта после почти четырехнедельного перерыва и пользуется популярностью - машины стоят в пробке в Россию. Путешественников в Финляндию из России не видно, отмечают журналисты.



В юго-восточной Финляндии, на границе с Ленобластью, в полночь по финскому времени открылся пункт Ваалимаа (Торфяновка). Там ситуация спокойная. К 8 часам утра границу с Россией там пересекли, по данным финских пограничников, 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Российская таможня сообщала, что за 8 часов через Торфяновку проследовали 348 физических лиц (250 въехали в РФ, 98 выехали).

