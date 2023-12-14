Финские пограничники не стали убирать снег на въезде на свой КПП в Торфяновке. Водители лопатами расчищали сугробы, чтобы проехать

Первые машины, направляющиеся из России в Финляндию через пункт пропуска Торфяновка в ночь на 14 декабря, столкнулись с неожиданной проблемой. Финские пограничники не стали чистить снег на въезде на свой КПП, и чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось самостоятельно его разгребать. Хорошо, что в багажнике нашлась лопата.

Через примерно 10 минут работы дорога была расчищена, и колонна первых после ноябрьского закрытия машин из России в Финляндию двинулась через ворота.

Как передают читатели «Фонтанки» из Торфяновки, на «той стороне» в сторону РФ в первые часы скопилось около 40 машин. Пропускают финны быстро, очевидцы передают, что оформление занимает около 15 минут.

Из России в Финляндию — пока около десятка автомобилей. На велосипедах пока никого не видели.

Кроме того, перед пунктом пропуска скопилось заметное количество грузовиков.