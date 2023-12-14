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    Финские пограничники не стали убирать снег на въезде на свой КПП в Торфяновке. Водители лопатами расчищали сугробы, чтобы проехать

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    10 комментариев
    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Первые машины, направляющиеся из России в Финляндию через пункт пропуска Торфяновка в ночь на 14 декабря, столкнулись с неожиданной проблемой. Финские пограничники не стали чистить снег на въезде на свой КПП, и чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось самостоятельно его разгребать. Хорошо, что в багажнике нашлась лопата.

    Читатель «Фонтанки»

    Через примерно 10 минут работы дорога была расчищена, и колонна первых после ноябрьского закрытия машин из России в Финляндию двинулась через ворота.

    Как передают читатели «Фонтанки» из Торфяновки, на «той стороне» в сторону РФ в первые часы скопилось около 40 машин. Пропускают финны быстро, очевидцы передают, что оформление занимает около 15 минут.

    Из России в Финляндию — пока около десятка автомобилей. На велосипедах пока никого не видели.

    Кроме того, перед пунктом пропуска скопилось заметное количество грузовиков.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Фото: Читатель «Фонтанки»
    Фото: Читатель «Фонтанки»

    Финляндия открыла границу с Россией — пока на месяц. Решение действует до 14 января. Заработали два пункта пропуска — Ваалимаа (Торфяновка в Ленобласти) и Ниирала (Вяртсиля в Карелии). Остальные шесть пунктов по-прежнему не работают.
    Напомним, причиной закрытия границы стал «мигрантский» кризис, в создании которого финны обвинили россиян.Как рассказывала «Фонтанка», Финляндия по-прежнему не ждет российских туристов. Но допускает транзит. То есть теперь люди могут улететь из аэропорта Хельсинки за пределы шенгенской зоны или вернуться из Европы по кратчайшему пути.
    Автомобили с российскими номерами в Финляндию больше не пускают, но автобусные компании оперативно среагировали — первые пассажиры уже в пути.
    Почему Финляндия не могла долго держать границу закрытой — читайте в подробном разборе на «Фонтанке».

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