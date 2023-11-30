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    Шлагбаум замер на две недели. Последний работавший КПП на границе России и Финляндии сегодня уже не откроется

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    Финляндия, как и планировалось, в полночь 30 ноября объявила закрытыми на две недели все автотранспортные КПП на границе с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Суоми.

    «В связи с принятым решением все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 13 декабря 2023 года», — цитирует агентство сообщение финского кабмина.

    Единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

    Напомним, последний работавший пункт пропуска на границе Финляндии и России — КПП «Райя-Йоосеппи» — закрылся 29 ноября. «Фонтанка» писала — в последний день работы через него не прошел ни один беженец.

    Между тем, именно «мигрантский» кризис официально стал причиной закрытия границы. Подробно об этом можно прочитать в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 6

    Гость30 Ноя 2023 в 01:45
    море волнуется раз.
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