Шлагбаум замер на две недели. Последний работавший КПП на границе России и Финляндии сегодня уже не откроется

Финляндия, как и планировалось, в полночь 30 ноября объявила закрытыми на две недели все автотранспортные КПП на границе с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Суоми.



«В связи с принятым решением все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 13 декабря 2023 года», — цитирует агентство сообщение финского кабмина.



Единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

