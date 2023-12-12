Велосипедистам приготовиться: Финляндия открывает границу

Фото: Jussi Nukari / AP / TASS Поделиться Поделиться





Финские власти с 14 декабря вновь открывают границу с Россией. Пока осторожно и не полностью. Но автобусы и сыры с икрой через Торфяновку проехать смогут. Любителей велосипедов предупреждают заранее: если заезды на границе повторятся, то все закроют быстро. «Фонтанка» собрала все что известно.



Правительство Финляндии приняло решение открыть два пограничных перехода на восточной границе с Россией. С 00:00 14 декабря откроется Ваалимаа (Торфяновка в Ленобласти), а с 8:00 по финскому времени 14 декабря — Ниирала (Вяртсиля в Карелии).



В пограничной службе Финляндии считают, что эти два пункта пропуска являются наиболее оптимальными как для пассажирских перевозок, так и для грузов. Почему Финляндия не могла долго держать границу закрытой — читайте в подробном разборе на «Фонтанке».

По словам Микко Лехмуса из финской пограничной службы, возобновление приграничного движения на этих пунктах пропуска необходимо как для дипломатического корпуса, находящегося в России, который использует Финляндию в качестве транзитной страны, так и и для людей, чьи семьи живут по обе стороны границы.



Решение будет действовать до 14 января. Затем оно может быть пересмотрено и могут быть открыты и другие пункты пересечения границы.

Как сообщил на пресс-конференции премьер-министр Петтери Орпо, таким образом власти Финляндии «дают шанс успокоиться ситуации на восточной границе». Но правительство готово снова закрыть восточную границу, если из России продолжат прибывать велосипедисты — просители убежища, как было до конца ноября.

Согласно финскому законодательству, закрытие пограничных переходов может применять в случае необходимости для «борьбы с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения». И эта угроза должна регулярно оцениваться.



«Согласно закону, нужно посмотреть, готова ли Россия прекратить свою деятельность по оказанию влияния или будет продолжать это делать. По мнению наших властей, угроза «управляемого» проникновения сохраняется. Так что впереди еще могут быть разные этапы», — пояснил Орпо.



В конце концов, по его словам, «пока мы не снимем ограничения, мы не сможем проверить, есть ли изменения к лучшему», но если это явление продолжится, «мы закроем эти пункты пересечения границы», — уточнил премьер-министр.

С другой стороны, по словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, если ситуация останется спокойной, границу можно будет открывать и дальше.



Напомним, что Финляндия по-прежнему не пускает российских туристов. Но допускает транзит. То есть теперь люди могут улететь из аэропорта Хельсинки за пределы шенгенской зоны или вернуться через столицу Суоми в Петербург из Европы по кратчайшему пути. Для обладателей вторых паспортов, ВНЖ, учебных и рабочих виз также открывается возможность прямых путешествий в Петербург и обратно.



Автомобили с российскими номерами в Финляндию больше не пускают, но автобусные компании оперативно среагировали — назначены первые рейсы, уже продаются билеты. Подробнее о планах перевозчиков читайте здесь.



Открытие ближайшего к Петербургу пункта пропуска — это как раз то, чего добивались митингами в Хельсинки и других городах Финляндии представители русскоговорящей части населения. Те, у кого есть родственники и другие связи с Россией, или наоборот с Финляндией, и есть необходимость регулярно пересекать границу.

Кроме того, открытие ближайшего к Петербургу пункта пропуска открывает возможности для поставок финских продуктов, о критической проблеме в доставке которых «Фонтанка» писала после закрытия границы.



Главный вопрос — сколько теперь это продлится? История с мигрантами на велосипедах завершилась, когда на самый северный пункт в Мурманской области приехали пять десятков просителей убежища, а еще 200 увезли автобусом в Петербург, где они растворились в неизвестности. Или затаились?



О том, как потокам мигрантов из африканских стран вроде бы перекрыли лазейку в Россию — читайте в материале «Фонтанки» Илья Казаков, «Фонтанка»

