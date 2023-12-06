Только для горячо любимых родственников. Потокам мигрантов из африканских стран перекрыли лазейку в Россию

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Поделиться Поделиться





Похоже, гражданам Египта, Ирака, Сирии и некоторых стран Африки въезжать в Россию станет еще сложнее. После набега беженцев на российско-финскую границу власти практически прекратили выдачу им туристических приглашений.



О нововведениях желающих переместиться в заснеженную Россию предупреждают в специализированных чатах, заточенных на организацию таких перебросок: «Поступило письмо с Москвы о прекращении приема документов на оформление приглашений с целью «Учеба» и «Деловая» гражданам следующих стран: Египет, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали, Эфиопия». Такой тренд действительно существует, убедилась «Фонтанка».



Из самых простых способов официально выправить документы на въезд в Россию был всего один — оформить приглашение через турагентство. Всего-то и требовалось, что предоставить копию паспорта гражданина, приложить бронь в гостинице и заплатить посильную мзду в 6–7 тысяч рублей. Бралась за исполнение таких заказов не каждая туристическая компания, но даже те, кто делал, признались «Фонтанке», что сейчас никаких гарантий на успех нет, хотя и официальных указаний от властей на запрет оформления они тоже не получали.



— Запретить вообще не могут. Это чушь собачья. Просто им очень плохо дают визы. Отказывают. Вы же новости смотрите: в Белоруссии — сирийцы, на границе с Финляндией — сирийцы. Вот поэтому их просто стали ограничивать. А запретить могут только в одном случае: если у нас прекращенное дипотношение с этой страной, — рассказали «Фонтанке» в одной из таких компаний.

И дело даже не столько в существовании некоего негласного запрета, а сколько в наработанной практике сотрудников консульств, уверяют в турфирме.



— Они опытные, видят, кто куда. Это все равно будет собеседование, и если гражданин сможет объяснить, зачем и куда он едет, что не собирается на границе в Финляндии стоять, и убедить, что потом обратно вернется, то ему дадут [визу]. А если у консульства возникнут сомнения, то не дадут, — говорит специалист.



В теории, сделать туристическое приглашение выходцу из Сирии или Сомали можно и сейчас, причем за те же деньги, но откроют ли по нему визу и не остановят ли здесь на границе — это большой вопрос, рассказали в другой турфирме.



— Сирия — это миграционно опасная страна, такие строгости с ними давно, — подчеркнул представитель «Нико Турс».

И строгости на самом деле давно. По данным сайта ФСБ, как минимум 20 лет назад уже существовал список так называемых миграционно опасных стран, куда входило 21 государство, в том числе Алжир, Афганистан, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Китай, Нигерия, Пакистан, Турция и КНДР. Среди признаков, по которым определяют «опасность», перечислены, в том числе, «военные действия на рубежах и внутренних территориях».



И хотя сама Сирия как таковая в списке ФСБ не упоминается, в материалах агентств, занимающихся оформлением виз в Россию, она присутствует.

Из «каналов» перехода в Россию для выходцев из «неблагонадежных» стран были еще два, более сложные, такие как задача со звездочкой: приглашение от работодателя, приглашение от вуза или колледжа. И частное приглашение от гражданина РФ, которое можно оформить в МВД или на сайте «Госуслуг». Его оформление настолько муторное и требует такую кипу подтверждающих документов, вплоть до трудовой книжки приглашающего, справки о зарплате и гарантийного письма, что подписаться под такую рутину можно только ради горячо любимого родственника.



Но даже эти оставшиеся каналы, сообщают активисты в арабоговорящих специализированных чатах со ссылкой на Миграционную службу России, тоже «заморозили». «Приглашения для жителей Ирака, Сирии, Йемена, Египта и Сомали перестали выдавать. И если вы его получили, над вами кто-то посмеялся. Если я вас приглашу, то у меня конфискуют деньги», — пишут осведомленные.



Как объяснили «Фонтанке» в Департаменте информации и печати МИД России, этот вопрос находится в компетенции миграционной службы МВД России, «но о каких-то отдельных ограничениях там никогда не говорится». В МВД же пояснили, что вопрос находится в компетенции МИД, поскольку Министерство внутренних дел занимается только учетом. Круг замкнулся.

Оформить приглашение на въезд иностранца на «Госуслугах» пока еще можно беспрепятственно, как убедился журналист «Фонтанки», никаких оговорок насчет Сирии, Йемена, Сомали и прочих «неблагонадежных» стран там нет. А вот каким будет ответ миграционной службы, оперативно выяснить в МВД не удалось, ждем ответа на письменный запрос.



В предыдущие годы в рамках соглашения о приграничном сотрудничестве российские пограничники не выпускали из России в сторону Финляндии иностранцев, у которых не было шенгенской визы. Это делалось именно в рамках борьбы с наплывом мигрантов в Евросоюзе. Однако после того, как соседи с 2022 года де-факто перестали исполнять свои обязательства по соглашению, правительство РФ объявило о выходе из него. И, таким образом, в ноябре 2023 года наличие шенгенской визы перестало быть обязательным условием для выезда из России. И началось.

Беженцы из неблагополучных южных стран десятками и сотнями начали штурмовать финскую границу в ближайших к Петербургу пунктах пропуска. Поскольку пешком там было нельзя, все закупили велосипеды. Местные предприниматели включились в процесс доставки мигрантов до границы и снабжения их «педалями».



Финские власти немедленно обвинили российскую сторону в преднамеренной и злонамеренной организации «гибридной угрозы». И хотя в реальности объем добравшихся до окошек финских пограничников и заявивших о желании получить убежище было ничтожно мало (по сравнению, например, с объемом украинских беженцев), смуглые велосипедисты были названы национальной угрозой. Все закончилось претензией к России на высшем уровне и временным закрытием границ.



Действующий сейчас в Финляндии полный (но не строгий, например грузовикам и поездам все еще можно ездить) запрет на пересечение границы с Россией должен закончиться 14 декабря. Возможно, он будет продлен, если финские власти решат, что угроза стране еще не преодолена.



Тем временем российские власти предприняли ряд весьма энергичных мер для сокращения потока беженцев. Лейтмотивом этой кампании стало выявление нарушителей конкретно российских миграционных законов. Стремящихся к границе сомалийцев и иракцев отлавливали сотнями и в случае истечения срока визы или подозрений в нецелевом их использовании (к примеру, в случае с учебной или рабочей визой) отправляли их в суд. Дальше штраф и депортация.



Теперь, по всей видимости, российские власти приняли решение ограничить не только исходящий, но и входящий поток — за счет ужесточения выдачи виз по туристическим приглашениям от турфирм. Насколько благосклонно эти шаги будут восприняты финским властями, а главное, признаны ими эффективными, можно будет узнать ближе к 14 декабря.

Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

