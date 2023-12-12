Вернем, но не сразу. Перевозчики рассказали, как будут ходить автобусы между Петербургом и Хельсинки после открытия границы

Восстановление автобусного сообщения после открытия пункта пропуска «Ваалима — Торфяновка» не произойдет одномоментно. Об этом «Фонтанке» рассказали крупнейшие перевозчики.

Первый рейс Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря в 23:30 (по местному времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург — 13 декабря в 21:30 (по финскому местному), отметили в пресс-службе. Но восстановить прежнюю логистику за такой короткий срок будет довольно трудно. «Поэтому в случае открытия пограничного пункта «Ваалимаа» мы планируем поэтапно возобновлять рейсы в зависимости от наших технических возможностей и спроса», — заявили в компании.

Время отправления первых рейсов будет зависеть от того, когда и в какое время откроется пограничный пункт «Ваалимаа». Пассажирам, у которых на руках билеты на даты после открытия погранпункта, рекомендуют звонить в службу поддержки компании для уточнения расписания.

Перевозчик «Эколайнс» также будет возобновлять свои рейсы постепенно, рассказал «Фонтанке» генеральный директор Андрей Волков. По его словам, пока неизвестно, по какому графику будет работать пункт пропуска «Ваалимаа» после открытия. А до 21 декабря объемы перевозок традиционно были невелики, высокий сезон наступает ближе к католическому Рождеству и Новому году.

Кроме того, компания успела перевести автобусы с финского направления на Эстонию и Белоруссию, на эти дополнительные рейсы люди уже тоже успели купить билеты. Также многие пассажиры уже успели поменять свои билеты Хельсинки — Петербург на Таллин — Петербург. Но число тех, кто сохранил свои билеты, несмотря на закрытие границы, тоже значительно. Есть и пассажиры, которые купили новые билеты через Эстонию, не сдавая билеты через Хельсинки. Возможно, такие люди будут сдавать лишние проездные документы.

Пассажиры «Совавто», имеющие билеты на рейсы с 14 декабря по 8 января из Санкт-Петербурга в Хельсинки и Лаппеенранту и обратно и не успевшие оформить заявку на возврат, смогут воспользоваться ими в случае открытия границы к моменту отправления рейсов, сообщил перевозчик на своей странице. Их также можно поменять на другие даты. Продажа билетов на рейсы с 14 декабря по 8 января также возобновлена. Пассажиры, которые оформили заявки на возврат, получат деньги и при желании смогут купить билеты заново.