Официально: финны открывают границу с Россией, но не всю

Правительство Финляндии приняло решение открыть два пограничных перехода на восточной границе с Россией.



Один пункт пересечения границы будет открыт в Юго-Восточной Финляндии, другой – в Северной Карелии. Это будут пункты Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля).

При этом финские власти обещают внимательно следить за событиями на восточной границе, и если поток мигрантов возобновится, то граница может быть снова быстро закрыта.

Новое решение правительства будет действовать с 14 декабря до 14 января. До этого момента другие пункты пересечения границы на восточной границе пока останутся закрытыми.