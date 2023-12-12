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    Официально: финны открывают границу с Россией, но не всю

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    Правительство Финляндии приняло решение открыть два пограничных перехода на восточной границе с Россией.

    Один пункт пересечения границы будет открыт в Юго-Восточной Финляндии, другой – в Северной Карелии. Это будут пункты Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля).

    При этом финские власти обещают внимательно следить за событиями на восточной границе, и если поток мигрантов возобновится, то граница может быть снова быстро закрыта.

    Новое решение правительства будет действовать с 14 декабря до 14 января. До этого момента другие пункты пересечения границы на восточной границе пока останутся закрытыми.

    Как писала «Фонтанка», Финляндия в полночь 30 ноября объявила закрытыми на две недели все автотранспортные КПП на границе с Россией. Срок ограничений истекает 13 декабря.

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    Граница России и Финляндии
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