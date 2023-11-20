Финские продукты всё? Возить икру и сыр в Петербург стало сложно

Финские продукты, которые продаются в Петербурге, с закрытием границы стало трудно завозить из Суоми. Продавцы «санкционки» — а это десятки сайтов и страничек в соцсетях — жалуются, что возить икру, сыр и «Фейри» теперь далеко, распродают остатки и приостанавливают новые заказы, пишет 20 ноября 47news.



По данным портала, в «Товарах Европы» осталось немного икры, хамона, пармезана, но когда будет следующая партия, неизвестно. Пострадали и непродовольственные категории — «Товары из Финляндии | H&M Zara Asos» сообщили, что временно приостановили прием заказов. На рынке в Выборге ценники на финские товары, как пишут, уже взлетели на 100%: икра стоила 2000 рублей — стала 4000 рублей.