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    Финские продукты всё? Возить икру и сыр в Петербург стало сложно

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    Финские продукты, которые продаются в Петербурге, с закрытием границы стало трудно завозить из Суоми. Продавцы «санкционки» — а это десятки сайтов и страничек в соцсетях — жалуются, что возить икру, сыр и «Фейри» теперь далеко, распродают остатки и приостанавливают новые заказы, пишет 20 ноября 47news.

    По данным портала, в «Товарах Европы» осталось немного икры, хамона, пармезана, но когда будет следующая партия, неизвестно. Пострадали и непродовольственные категории — «Товары из Финляндии | H&M Zara Asos» сообщили, что временно приостановили прием заказов. На рынке в Выборге ценники на финские товары, как пишут, уже взлетели на 100%: икра стоила 2000 рублей — стала 4000 рублей.

    Продавцы говорят, что думают, как можно организовать логистику через Мурманск и Карелию, хотя значительно ближе есть паромы в Таллин. В Laplandia Market журналистам ответили, что на данный момент можно выбрать только тот товар, который на сайте указан как имеющийся в наличии. На самом сайте говорится, что в связи с закрытием нескольких таможенных пунктов пропуска время доставки заказов в Россию может увеличиться всего на 2–3 дня.

    Финляндия закрыла половину пунктов пропуска через границу с Россией на прошлой неделе. Власти Суоми заявили, что за ноябрь к ним приехало уже более 500 просителей убежища и что Россия этому способствовала. В МИД России заявили, что решение поспешно, носит характер провокации и с российской стороной не обсуждалось. А премьер Финляндии анонсировал новые жесткие меры, возможно, новые закрытия границы.

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