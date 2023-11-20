Уже больше 400 человек. Финны показали, как к ним заходил «африканский батальон»

Финская пограничная служба выпустила отчет под названием «Феномен нелегальной иммиграции в пограничной зоне Юго-Восточной Финляндии». Из него следует, что только за ноябрь в страну въехало больше 400 нелегалов со стороны России. Почти батальон.



Из отчета за 2023 год следует, что в августе в страну въехали 12 просителей убежища, в сентябре — 13, в октябре — 32, а в ноябре (по данным на 17-е число) уже больше 415. Причем к двузначным значениям суточное число просителей устремилось лишь с 13 ноября.