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    Уже больше 400 человек. Финны показали, как к ним заходил «африканский батальон»

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    Финская пограничная служба выпустила отчет под названием «Феномен нелегальной иммиграции в пограничной зоне Юго-Восточной Финляндии». Из него следует, что только за ноябрь в страну въехало больше 400 нелегалов со стороны России. Почти батальон.

    Из отчета за 2023 год следует, что в августе в страну въехали 12 просителей убежища, в сентябре — 13, в октябре — 32, а в ноябре (по данным на 17-е число) уже больше 415. Причем к двузначным значениям суточное число просителей устремилось лишь с 13 ноября.

    Фото: сайт Пограничной службы Финляндии
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    На фоне ухудшающейся ситуации в Финляндии уже говорят, что могут полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду. Объявление об этом может прозвучать уже 20 ноября.

    Фото: сайт Пограничной службы Финляндии

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