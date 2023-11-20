СМИ: финны готовы полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду

Власти Финляндии в понедельник могут принять решение о закрытии оставшихся пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом 20 ноября пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники.

«По данным источников, правительство премьер-министра Петтери Орпо в понедельник может принять решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией в ночь со вторника на среду», — пишет издание.

Журналисты сообщают, что в выходные мигранты, стремящиеся попасть в Финляндию, прибывали в Костомукшу, чтобы пройти через МАПП «Вартиус».

Правительство, по данным газеты, готово закрыть остальные погранпереходы и приостановить прием заявлений о предоставлении убежища на сухопутной границе с Россией. Подать заявление можно будет только в аэропорту Хельсинки-Вантаа.