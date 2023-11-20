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    СМИ: финны готовы полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду

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    Власти Финляндии в понедельник могут принять решение о закрытии оставшихся пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом 20 ноября пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники.

    «По данным источников, правительство премьер-министра Петтери Орпо в понедельник может принять решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией в ночь со вторника на среду», — пишет издание.

    Журналисты сообщают, что в выходные мигранты, стремящиеся попасть в Финляндию, прибывали в Костомукшу, чтобы пройти через МАПП «Вартиус».

    Правительство, по данным газеты, готово закрыть остальные погранпереходы и приостановить прием заявлений о предоставлении убежища на сухопутной границе с Россией. Подать заявление можно будет только в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

    Пограничная служба, по информации издания, пришла к выводу, что «право искать убежище, гарантированное международными договорами, потеряло свое фактическое значение на восточной границе из-за действий российского государства». При этом финны считают маловероятным, что РФ примет назад беженца, возвращенного из Финляндии.

    «Фонтанка» писала, что в субботу пункт «Вартиус» был временно закрыт, сообщалось о скоплении нелегалов у границы. Вечером 19 ноября руководство Костомукши, расположенной близ границы России и Финляндии, приняло решение развернуть пункт обогрева для мигрантов.

    Из-за наплыва беженцев из африканских стран со стороны России Финляндия в 00:00 18 ноября закрыла основные пункты пропуска на границе — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Финские пограничники выставили на них барьеры и закрыли шлагбаумы. До сих пор открытыми оставались отдаленные пункты пропуска «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи». Некоторые просители убежища добирались до них на самокатах.

    Часть жителей Финляндии выступили против решения властей о закрытии границ. Граждане создали петицию, которую на данный момент подписали более 9,7 тысячи человек. Около ста человек вышли на протестный митинг в Хельсинки.

    Жители Карелии активно делятся в социальных сетях информацией о десятках беженцев, застрявших между Россией и Финляндией. Они тянутся к погранпереходу «Вартиус», открытому в том числе для беженцев.

    Именно к нему в ночь на 19 ноября были направлены финские военные, их задача в том числе возвести защитные ограждения.

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