Премьер Финляндии: готовы ввести новые ограничения на границе

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство Суоми находится в высокой степени готовности к новым ограничениям на границе с Россией.



Как сообщил на пресс-конференции вечером 20 ноября премьер-министр, правительство готово ввести новые ограничения на границе. В настоящее время ведется их рассмотрение и подготовка.

«Похоже, что это явление (поток мигрантов. — Прим. ред.) продолжается и сейчас, — сказал премьер-министр, который посещает погранпункт «Вартиус». — Для нас это неприемлемо. И при необходимости мы предпримем дальнейшие действия».