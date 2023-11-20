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    Премьер Финляндии: готовы ввести новые ограничения на границе

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    Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство Суоми находится в высокой степени готовности к новым ограничениям на границе с Россией.

    Как сообщил на пресс-конференции вечером 20 ноября премьер-министр, правительство готово ввести новые ограничения на границе. В настоящее время ведется их рассмотрение и подготовка.

    «Похоже, что это явление (поток мигрантов. — Прим. ред.) продолжается и сейчас, — сказал премьер-министр, который посещает погранпункт «Вартиус». — Для нас это неприемлемо. И при необходимости мы предпримем дальнейшие действия».

    По мнению Орпо, Финляндии следует серьезно отнестись к тому, что Россия уже долгое время ведет себя «непредсказуемо».

    «Нельзя быть готовым ко всему возможному во всех аспектах, если кто-то другой намерен внести сумятицу и смятение в финское общество. Поэтому нужно быть готовым к тому, что случиться может что угодно», — добавил Орпо.

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