МИД России заявил, что Финляндия поспешила с закрытием границы и это — провокация

Россия заявила послу Финляндии протест из-за закрытия четырех пунктов пропуска на совместной границе. Решение было поспешным и провокационным, заявили в МИД России.
Как говорится в сообщении для СМИ от 20 ноября, в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей.
В МИД заявили, что принятое Финляндией решение «под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами» и «якобы осознанными действиями России по организации таких потоков» является однозначно провокационным. И идет «в русле попыток еще более обострить наши отношения».
«Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной», — отметили в МИД России.
На фоне ухудшающейся ситуации, а в Финляндию уже зашел целый «африканский батальон», финны уже заговорили о том, чтобы полностью закрыть всю восточную границу в ночь на среду. Объявление об этом может прозвучать уже 20 ноября.