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    МИД России заявил, что Финляндия поспешила с закрытием границы и это — провокация

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    Россия заявила послу Финляндии протест из-за закрытия четырех пунктов пропуска на совместной границе. Решение было поспешным и провокационным, заявили в МИД России.

    Как говорится в сообщении для СМИ от 20 ноября, в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей.

    В МИД заявили, что принятое Финляндией решение «под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами» и «якобы осознанными действиями России по организации таких потоков» является однозначно провокационным. И идет «в русле попыток еще более обострить наши отношения».

    «Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной», — отметили в МИД России.

    На фоне ухудшающейся ситуации, а в Финляндию уже зашел целый «африканский батальон», финны уже заговорили о том, чтобы полностью закрыть всю восточную границу в ночь на среду. Объявление об этом может прозвучать уже 20 ноября.

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