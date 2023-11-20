МИД России заявил, что Финляндия поспешила с закрытием границы и это — провокация

Россия заявила послу Финляндии протест из-за закрытия четырех пунктов пропуска на совместной границе. Решение было поспешным и провокационным, заявили в МИД России.



Как говорится в сообщении для СМИ от 20 ноября, в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей.

В МИД заявили, что принятое Финляндией решение «под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами» и «якобы осознанными действиями России по организации таких потоков» является однозначно провокационным. И идет «в русле попыток еще более обострить наши отношения».