За ночь Торфяновку прошли 109 легковых и 24 грузовых автомобиля. Были и автобусы

Северо-Западное таможенное управление отчитывается о работе пункта пропуска на российско-финляндской границе, открывшегося в ночь на четверг, 14 декабря. Это МАПП Торфяновка Выборгской таможни (с финской стороны — «Ваалимаа»). МАПП Вяртсиля Карельской таможни (с финской стороны — «Ниирала») работает с утра.
пресс-служба СЗТУ
За восемь часов, с полуночи до 8:00, через Торфяновку проследовали:
- 24 грузовых автомобиля (семь въехали в Россию и 17 выехали),
- 190 легковых автомобилей (136 и 54 соответственно),
- три автобуса (один въехал, два выехали).
Границу прошли 348 физических лиц (250 въехали в РФ, 98 выехали).
«Таможенные посты МАПП Торфяновка Выборгской таможни и МАПП Вяртсиля Карельской таможни работают в штатном режиме», — отмечается в сообщении.
«Фонтанка» побывала на границе сразу после её открытия и опубликовала репортаж. Первые машины, направляющиеся из России в Финляндию через Торфяновку, столкнулись с неожиданной проблемой. Финские пограничники не стали чистить снег при въезде на свой КПП, и, чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось разгребать его самостоятельно.
Напомним, МАПП Торфяновка функционирует круглосуточно, МАПП Вяртсиля с 9:00 до 21:00.