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    Беженцы царапают машины, сидим два часа: у границы с Финляндией пробка и полный коллапс

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    Пытающиеся под закрытие попасть в Финляндию автомобили стоят в гигантских пробках среди беженцев, а выезд в сторону России и вовсе может закрыться раньше, сообщают пограничники и водители из пробок 15 декабря.

    Самая тяжелая ситуация на МАПП «Ваалимааа» («Торфяновка») — десятки авто стоят буквально начиная от российского пропускного пункта до финского. Движения нет.

    «Мы и сейчас стоим на нейтралке, прямо у забора, перед нами 2 машины. Стоим уже около двух часов. Толпа беженцев вокруг машины, царапают машины своими рюкзаками...Честно говоря, страшновато. Но машины не пропускают, так как боятся, видимо, что откроют и толпа хлынет сквозь ограждения», — жалуются в чате КПП «Торфяновка».

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    Машины держат в целях безопасности, так как одна полоса и постоянно идут «велотуристы» — в целях безопасности, чтоб никто не попал под колёса, или просто под горячую руку уставших людей.

    «Финские погранцы сказали, чтобы готовились ехать другими путями, видимо ссылаясь на маршрут через Эстонию. Тут стоят автобусы полные, дети с младенцами», — делятся водители. Некоторые, кто приезжает только сейчас, сразу оценивают шансы и разворачиваются.

    Пограничная служба служба Финляндии сообщила, что движение в Ваалимаа затруднено. Трафик в сторону России и вовсе остановлен. В чате водители жалуются, что стоят в сторону России с 9 утра, и не пропустили никого.

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    И, как считают пограничники, вполне вероятно, что из-за сложившейся ситуации на МАПП выезд из Финляндии к 20:00 не может быть гарантирован никому. То есть, стоящие сейчас в пробке могут не успеть до 20:00 и остаться в стране.

    Как писала «Фонтанка», вчера пункты пропуска на финской границе заработали впервые после двухнедельного закрытия. На границу сразу же прибыли больше девяти десятков человек на велосипедах. Финские власти приняли решение закрыть границу в 20:00 (21:00 мск) 15 декабря еще на месяц.

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