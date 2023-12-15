Беженцы царапают машины, сидим два часа: у границы с Финляндией пробка и полный коллапс

Пытающиеся под закрытие попасть в Финляндию автомобили стоят в гигантских пробках среди беженцев, а выезд в сторону России и вовсе может закрыться раньше, сообщают пограничники и водители из пробок 15 декабря.



Самая тяжелая ситуация на МАПП «Ваалимааа» («Торфяновка») — десятки авто стоят буквально начиная от российского пропускного пункта до финского. Движения нет.

«Мы и сейчас стоим на нейтралке, прямо у забора, перед нами 2 машины. Стоим уже около двух часов. Толпа беженцев вокруг машины, царапают машины своими рюкзаками...Честно говоря, страшновато. Но машины не пропускают, так как боятся, видимо, что откроют и толпа хлынет сквозь ограждения», — жалуются в чате КПП «Торфяновка».