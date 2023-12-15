Они хотят в Финляндию. Показываем армию беженцев на выезде из России

читатель «Фонтанки»
Десятки беженцев с велосипедами сняли на границе России и Финляндии после МАПП «Торфяновка» в сторону Суоми и финского пункта «Ваалимаа». Как рассказал читатель «Фонтанки» вечером 15 декабря, на видео те, кто успел к вечеру пройти контроль на российской стороне и ждет прорыва в Финляндию.
Тех, кто был перед шлагбаумом на Торфяновке, на глазах нашего читателя, наоборот, машина ДПС мигалками отгоняла от границы. На российской стороне сейчас пусто.
Как сообщает Yle со ссылкой на финских пограничников, сегодня в Финляндию прибыло 230 просителей убежища со стороны России. По большей части в «Ваалимаа». Это минимум вдвое больше, чем за вчерашний день. И они продолжат приезжать до 21:00 мск.
читатель «Фонтанки»
Из-за большой нагрузки финские пограничники приняли решение закрыть проезд из Финляндии в Россию и сосредоточить все силы на приеме беженцев и пропуске трафика в Суоми. В 21:00 вся граница между Финляндией и Россией будет закрыта на месяц. Почему было принято такое решение — читайте в нашем материале. О том, как менялась обстановка на границе в течение дня, — здесь.