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    Они хотят в Финляндию. Показываем армию беженцев на выезде из России

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    23 комментария

    читатель «Фонтанки»

    Десятки беженцев с велосипедами сняли на границе России и Финляндии после МАПП «Торфяновка» в сторону Суоми и финского пункта «Ваалимаа». Как рассказал читатель «Фонтанки» вечером 15 декабря, на видео те, кто успел к вечеру пройти контроль на российской стороне и ждет прорыва в Финляндию.

    Тех, кто был перед шлагбаумом на Торфяновке, на глазах нашего читателя, наоборот, машина ДПС мигалками отгоняла от границы. На российской стороне сейчас пусто.

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    Как сообщает Yle со ссылкой на финских пограничников, сегодня в Финляндию прибыло 230 просителей убежища со стороны России. По большей части в «Ваалимаа». Это минимум вдвое больше, чем за вчерашний день. И они продолжат приезжать до 21:00 мск.

    читатель «Фонтанки»

    Из-за большой нагрузки финские пограничники приняли решение закрыть проезд из Финляндии в Россию и сосредоточить все силы на приеме беженцев и пропуске трафика в Суоми. В 21:00 вся граница между Финляндией и Россией будет закрыта на месяц. Почему было принято такое решение — читайте в нашем материале. О том, как менялась обстановка на границе в течение дня, — здесь.

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    Граница России и Финляндии
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    Комментарии 23

    Вячеслав Русаков15 Дек 2023 в 21:01
    Гибридные войска Василича поют хором: "Мальчик хочет в ЕС, ты знаешь, чики-чики-чики-чикита...." :)))))
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 20:58
    Они хотят стать геями. Но останутся на перевоспитание в России.
    +0−1
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